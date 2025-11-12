edición general
El Gobierno decreta el confinamiento de todas las granjas de aves de cría al aire libre por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento, a partir de este jueves, de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad.

#6 Abril_2025
No es tan grave, son medidas necesarias para limitar las enfermedades. Qué se le va a hacer.

La putada es que la subida de precios que estamos viendo ahora no se reducirá luego de la misma manera. Aprovecharán para reducir algo y sacarse un pico, como con la crisis del aceite.
1
#9 Mark_
#6 no descartaría que hubiese sido un "despiste" y luego no tengan más remedio que subir precios de otro producto que era demasiado barato.
0
#3 Antipalancas21
Se avecina, nueva subida de carne de pollo y de huevos.
0
#1 Mountains
Según la orden ministerial publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en vigor desde este mismo jueves, se extiende a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor, la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre. Esta prohibición ya regía desde el pasado lunes para las zonas consideradas de especial riesgo y especial vigilancia, en total 1.201 municipios.
0
#5 Tensk
Mis gallinas ya me han dicho que a las ocho saldrán a los bebederos a aletear en apoyo a los veterinarios.
0
#2 Rogue
Si, los confinas y los los gorriones y otras aves silvestres que comen y se relacionan con las gallinas también pueden propagar la gripe aviar, ya que son susceptibles al virus y pueden transmitirlo a otras aves, tanto silvestres como domésticas.
Un bucle infinito
0
#4 Tensk
#2 Se supone, otra cosa es que se haga, que las tienes que confinar de tal manera que no tengan contacto con aves silvestres, gorriones y demás familia incluidos.
1
#7 Abril_2025
#4 Y se hará, porque si tienen un contagio entonces deben sacrificarlas.
0
#8 Tensk
#7 Las granjas grandes y tal sí, las que son de autoconsumo ya tal...
0

