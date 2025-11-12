El Gobierno decreta el confinamiento de todas las granjas de aves de cría al aire libre por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento, a partir de este jueves, de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad.
| etiquetas: confinamiento de todas las granjas de aves de cría , gripe aviar
La putada es que la subida de precios que estamos viendo ahora no se reducirá luego de la misma manera. Aprovecharán para reducir algo y sacarse un pico, como con la crisis del aceite.
Un bucle infinito