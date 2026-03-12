El Gobierno confirma una ayuda de 4.000€ para contratar empleadas del hogar: cubre el 100% de la cuota de cotización

La Comunidad de Madrid ha lanzado una ayuda de hasta 4.000 euros por hogar para cubrir, en algunos casos, el 100% de las cuotas a la Seguridad Social de la persona contratada. El objetivo es apoyar a quienes cuidan en casa a menores de 12 años, jóvenes con discapacidad de hasta 18 años o personas dependientes que vivan en el mismo domicilio, siempre cumpliendo ciertos requisitos de renta y convivencia.
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No recuerdo pero en mi caso de 50€ creo que pasaba a unos 70 (y ella cobrando menos) y bueno, es mucho pero lo pagaríamos. Mucha gente no pq cobra.menos.
(Álguien puede decir cifras? Se que lo miré en una web oficial pero no la recuerdo. Quizás esté dando datos erróneos sin querer)
Saben perfectamente que con esas condiciones nadie puede permitirse pagar la cotización de un cuidador, con ayuda o sin ella.
Un periódico con unos mínimos habría titulado, "el gobierno de la comunidad de Madrid bla bla bla"...
"El Gobierno de la Comunidad de Madrid, confirma una ayuda de 4.000€ para contratar empleadas del hogar: cubre el 100% de la cuota de cotización".
Es el "cheque canguro"
El límite para solicitarla es de unos ingresos de 30.000 euros anuales por cada miembro, lo que en una familia de cuatro personas significa acceder a la ayuda pese a ingresar 120.000 euros al año
La verdad es que la iniciativa como muchos apuntan no va a usar casi nadie porque con esos ingresos es difícil dedicarlos a una empleada del hogar.
El límite para solicitarla es de unos ingresos de 30.000 euros anuales por cada miembro, lo que en una familia de cuatro personas significa acceder a la ayuda pese a ingresar 120.000 euros al año