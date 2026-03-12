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El Gobierno confirma una ayuda de 4.000€ para contratar empleadas del hogar: cubre el 100% de la cuota de cotización

El Gobierno confirma una ayuda de 4.000€ para contratar empleadas del hogar: cubre el 100% de la cuota de cotización

La Comunidad de Madrid ha lanzado una ayuda de hasta 4.000 euros por hogar para cubrir, en algunos casos, el 100% de las cuotas a la Seguridad Social de la persona contratada. El objetivo es apoyar a quienes cuidan en casa a menores de 12 años, jóvenes con discapacidad de hasta 18 años o personas dependientes que vivan en el mismo domicilio, siempre cumpliendo ciertos requisitos de renta y convivencia.

| etiquetas: ayuda , 4000€ , comunidad de madrid , empleadas del hogar
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Menos mal, los pobres ya podrán tener a sus empleadas domésticas con contrato
9 K 113
#3 lawerka
Redistribución de los impuestos de todos a los hogares que pueden permitirse empleadas del hogar
5 K 70
Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#3 a los que pueden permitirse empleadas del hogar ... y aún así las tienen en negro
4 K 57
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
La mujer que viene a mi casa 4 horas por semana no quiso hacerlo legal pq ya tiene un curro legal de 20h con los que cotiza y está cubierta y prefiere los 12.5€ la hora que gana aquí en negro.
3 K 43
#12 fremen11
#5 Creo que lo que comentas no suele ser lo común....
0 K 11
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#12 pues no tengo ni idea. Crees que la mayoría preferiría cobrar menos y estar asegurada? Pq 4 horas en limpio dan para poco. Sobre todo si ya tienes un contrato de 20 horas que podría cubrirte en caso de coger una baja.
0 K 11
#14 fremen11
#13 Entiendo que preferirás ganar lo mismo, pero con la cotización pagada
0 K 11
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#14 es que no ganas lo mismo... o al empleador ya no le puede compensar.

No recuerdo pero en mi caso de 50€ creo que pasaba a unos 70 (y ella cobrando menos) y bueno, es mucho pero lo pagaríamos. Mucha gente no pq cobra.menos.

(Álguien puede decir cifras? Se que lo miré en una web oficial pero no la recuerdo. Quizás esté dando datos erróneos sin querer)
0 K 11
#17 fremen11
#16 A ver si todas cobran la cotización, al empleador no le queda otra
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DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#17 si le queda otra, no emplearla.
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#19 fremen11
#18 Entonces es que no puede permitirsela
1 K 18
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
#19 pues seguramente... por eso en mi caso solo viene 4 horas a la semana xD
0 K 11
#6 Blacloud
Ojo, 4.000€ AL AÑO, y siempre bajo condiciones de que se haga todo legalmente y regulado, y para familias con ingresos máximos de 40k€/año y con cargas familiares previas.
Saben perfectamente que con esas condiciones nadie puede permitirse pagar la cotización de un cuidador, con ayuda o sin ella.
3 K 37
#23 torrrquemada
#6 Con esos números 20.000/30.000€ directamente, quizás no, pero en la vida real si se puede dar casos por ejemplo, madre soltera con hijos menores, cuyos padres, aun empadronados en otro domicilio, están en la casa por problemas físicos.
1 K 18
#15 Bravok1
Waw....el nivel de periodismo del panfleto el español....cae a cada vez cotas más bajas, dice el titular...El Gobierno confirma una ayuda de 4.000€ para contratar empleadas del hogar: cubre el 100% de la cuota de cotización, ... se mueren de ganas (porque les pagan muy bien seguramente la derecha y los lobbies israelies) de que la asesina de ancianos y fan nº1 del pedófilo violador y asesino de niñas y del Netanhitler sea la presidenta del gobierno.

Un periódico con unos mínimos habría titulado, "el gobierno de la comunidad de Madrid bla bla bla"...
2 K 22
Cehona #21 Cehona *
Titular sensacionalista.
"El Gobierno de la Comunidad de Madrid, confirma una ayuda de 4.000€ para contratar empleadas del hogar: cubre el 100% de la cuota de cotización".
Es el "cheque canguro"
El límite para solicitarla es de unos ingresos de 30.000 euros anuales por cada miembro, lo que en una familia de cuatro personas significa acceder a la ayuda pese a ingresar 120.000 euros al año
1 K 21
Pitu_Folas #11 Pitu_Folas
Yo veo absurdo que las cotizaciones no sean deducibles del IRPF del empleador. En el impuesto de sociedades es deducible y las empresas obviamente se lo deducen. Pero los particulares no se lo pueden deducir.
La verdad es que la iniciativa como muchos apuntan no va a usar casi nadie porque con esos ingresos es difícil dedicarlos a una empleada del hogar.
1 K 20
Cehona #22 Cehona
#11 ¿Con 120.000€ de ingresos o 150.000€ en caso de tener tres hijos, no puedes permitirte contratar una empleada de hogar?
El límite para solicitarla es de unos ingresos de 30.000 euros anuales por cada miembro, lo que en una familia de cuatro personas significa acceder a la ayuda pese a ingresar 120.000 euros al año
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Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Los rojelios de meneame nunca defraudan.
6 K 15
Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
#7 milana bonita
3 K 53
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 sois de traca. Mira que llevo años y no dejáis de sorprenderme.
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angeloso #10 angeloso
Me cago en dios, es que cada día peor.
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XtrMnIO #25 XtrMnIO
Me parece muy bien, ahora que den ayudas para pagar a mi jardinero y ai chófer.
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banense #2 banense
Puta delincuente! Despilfarrando los impuestos que paga la clase trabajadora.
2 K 13
#20 pirat *
¡Como está el servicio!
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#24 bol
Las políticas de ahorrarles unas perras a los que tienen de sobras son la especialidad de la Quironesa. Ahí! Asegurándose votos cayetanos!
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menéame