El Gobierno confirma una ayuda de 4.000€ para contratar empleadas del hogar: cubre el 100% de la cuota de cotización

La Comunidad de Madrid ha lanzado una ayuda de hasta 4.000 euros por hogar para cubrir, en algunos casos, el 100% de las cuotas a la Seguridad Social de la persona contratada. El objetivo es apoyar a quienes cuidan en casa a menores de 12 años, jóvenes con discapacidad de hasta 18 años o personas dependientes que vivan en el mismo domicilio, siempre cumpliendo ciertos requisitos de renta y convivencia.