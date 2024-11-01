El Gobierno compra a Airbus 13 helicópteros H135 más en el marco de un contrato público de 237 millones

El Gobierno ha adjudicado a Airbus un contrato público valorado en 237 millones de euros para la adquisición de otros 13 helicópteros H135, la instalación de equipos de misión, mejoras en las 18 unidades adquiridas en una primera fase del mismo programa de compras, un simulador y el apoyo logístico inicial para los próximos cinco años, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press. El contrato se ha negociado sin publicidad debido a que Airbus es la única empresa capacitada "para el desarrollo del proyecto desde....