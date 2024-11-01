edición general
El Gobierno compra a Airbus 13 helicópteros H135 más en el marco de un contrato público de 237 millones

El Gobierno ha adjudicado a Airbus un contrato público valorado en 237 millones de euros para la adquisición de otros 13 helicópteros H135, la instalación de equipos de misión, mejoras en las 18 unidades adquiridas en una primera fase del mismo programa de compras, un simulador y el apoyo logístico inicial para los próximos cinco años, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press. El contrato se ha negociado sin publicidad debido a que Airbus es la única empresa capacitada "para el desarrollo del proyecto desde....

Deviance #3 Deviance
Conste que estoy completamente en contra del belicismo y el gasto ingente en armamento (que no en defensa, que no toda la defensa es armamento ni ejército).
Dicho esto, ya que hay que gastar por cojones en lo que menciono, al menos ser pragmáticos y comprar aquí a empresas Europeas, y que se joda el puto zanahorio, que le den por culo al puto megalómano ese estafador.
#4 hokkien
#3 sí, y mañana que lo donen a Ucrania :shit:
Andreham #1 Andreham
237 millones a 200k por piso son 1185 pisos.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Pero los pisos no vuelan. xD
