El Gobierno y la CNMC hacen frente común con el apagón y debilitan la defensa de Red Eléctrica

El informe de recomendaciones por el cero del 28 de abril no señala culpables ni causas, pero blinda jurídicamente a Moncloa y a la Comisión. El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han levantado a su alrededor un muro de contención en la antesala de la batalla judicial por el peor apagón de la historia de España. Ayer, el organismo que preside Cani Fernández presentó un informe de recomendaciones para evitar que se repitan incidentes como el del pasado 28 de abril. Tras casi un año de investigación, el superv