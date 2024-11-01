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El Gobierno canario dice que está abierto a estudiar la suspensión de clases y el teletrabajo durante la visita del Papa

El Gobierno canario dice que está abierto a estudiar la suspensión de clases y el teletrabajo durante la visita del Papa

“Sabemos cómo funcionan nuestras vías de comunicación cuando hay clases y cuando no hay clases. Cambia por completo el panorama y garantizar que esto salga bien necesita también un poquito el apoyo de otros agentes ajenos a lo que es la organización o el apoyo que pueda dar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras entidades públicas”, afirmó el delegado del Gobierno en Canarias.

| etiquetas: papa , religión , suspensión de clases , espítitu santo
2 0 0 K 24 politica
2 comentarios
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Andreham #1 Andreham
¿Suspensión de clases y teletrabajo durante hecatombes, porque la gasolina está por las nubes, o porque hay vientos huracanados? Naaah, a producir putos vagos.

¿Suspensión de clases y teletrabajo porque viene un abuelo que dice que habla con dios? EPALE todos encerrados en casa que le quitáis rayos de sol a Su Santidad.
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#2 pcmaster *
#1 No, hombre, es para evitar que los niños se acerquen a él.
2 K 25

menéame