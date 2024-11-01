El Gobierno canario dice que está abierto a estudiar la suspensión de clases y el teletrabajo durante la visita del Papa

“Sabemos cómo funcionan nuestras vías de comunicación cuando hay clases y cuando no hay clases. Cambia por completo el panorama y garantizar que esto salga bien necesita también un poquito el apoyo de otros agentes ajenos a lo que es la organización o el apoyo que pueda dar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras entidades públicas”, afirmó el delegado del Gobierno en Canarias.