El Gobierno canario dice que está abierto a estudiar la suspensión de clases y el teletrabajo durante la visita del Papa

“Sabemos cómo funcionan nuestras vías de comunicación cuando hay clases y cuando no hay clases. Cambia por completo el panorama y garantizar que esto salga bien necesita también un poquito el apoyo de otros agentes ajenos a lo que es la organización o el apoyo que pueda dar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras entidades públicas”, afirmó el delegado del Gobierno en Canarias.
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¿Suspensión de clases y teletrabajo porque viene un abuelo que dice que habla con dios? EPALE todos encerrados en casa que le quitáis rayos de sol a Su Santidad.