El Gobierno cambia la ley: los desahucios a inquilinos vulnerables seguirán adelante si el casero tiene 1 o 2 viviendas

El Real Decreto-ley 2/2026 prorroga el conocido como 'escudo social', que incluye la manera en que se aplica la suspensión extraordinaria de desahucios. Más información: Es oficial: el propietario no puede entrar en el piso si el inquilino no quiere según la Ley de Arrendamientos Urbanos

Escafurciao #3 Escafurciao
¿Y desde cuándo ha podido entrar sin permiso?
Esfingo #2 Esfingo
La mayoría.
DrEvil #5 DrEvil
#2 Un dilema interesante. Si la izquierda quiere decir que el problema son los grandes fondos buitres y los malvados terratenientes, con ese argumento se puede decir que esta legislación en realidad afecta a poca gente.

Si quiere decir que esto es un gran retroceso... entonces es que a los que quieren fastidiar también es a los jubilados que tienen algo en alquiler para complementar su pensión, o los que alquilan el piso de soltero que no terminaron de pagar antes de irse con su pareja, u otros muchos casos. Eso electoralmente es más complicado de defender. La gente suele ser de izquierda hasta que lo que toca repartir es lo suyo.
Febrero2034 #1 Febrero2034
Me alegro q el no problema q se estaba generando se revierta.
Aunque ya el mercado está roto
#6 colemur
#1 Es que no tiene que ser un mercado.
Debe haber un sistema para que las personas podamos acceder a una vivienda sin dificultad.
#4 Kuruñes3.0
Ok. Ahora tendrán que decir que hacen con el desahuciado.
#7 colemur
#4 Lo que tiene que hacer la Comunidad Autónoma es proporcionarle una vivienda, ya que tiene las competencias.
Y si no es capaz de ejercer las competencias, devolverlas al Estado.
crycom #8 crycom
#4 Ahora ese desahuciado si está categorizado como vulnerable no será automáticamente descartado como inquilino como pasaba ahora.
