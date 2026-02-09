El Gobierno cambia la ley: los desahucios a inquilinos vulnerables seguirán adelante si el casero tiene 1 o 2 viviendas

El Real Decreto-ley 2/2026 prorroga el conocido como 'escudo social', que incluye la manera en que se aplica la suspensión extraordinaria de desahucios. Más información: Es oficial: el propietario no puede entrar en el piso si el inquilino no quiere según la Ley de Arrendamientos Urbanos
Si quiere decir que esto es un gran retroceso... entonces es que a los que quieren fastidiar también es a los jubilados que tienen algo en alquiler para complementar su pensión, o los que alquilan el piso de soltero que no terminaron de pagar antes de irse con su pareja, u otros muchos casos. Eso electoralmente es más complicado de defender. La gente suele ser de izquierda hasta que lo que toca repartir es lo suyo.
Aunque ya el mercado está roto
Debe haber un sistema para que las personas podamos acceder a una vivienda sin dificultad.
Y si no es capaz de ejercer las competencias, devolverlas al Estado.