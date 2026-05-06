El gobierno británico amenaza con prohibir las manifestaciones de solidaridad con Palestina

Las manifestaciones de solidaridad con Palestina se han vuelto habituales en Londres desde que en 2023 comenzaran las matanzas de Israel en Gaza y el primer ministro británico, Keir Starmer, ha amenazado con prohibirlas, debido a su “efecto acumulativo”. Como es típico, Starmer intercambia los papeles de víctimas y victimarios. Lo que más les preocupa no son las matanzas de Gaza sino las protestas populares en contra.