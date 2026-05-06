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El gobierno británico amenaza con prohibir las manifestaciones de solidaridad con Palestina

El gobierno británico amenaza con prohibir las manifestaciones de solidaridad con Palestina

Las manifestaciones de solidaridad con Palestina se han vuelto habituales en Londres desde que en 2023 comenzaran las matanzas de Israel en Gaza y el primer ministro británico, Keir Starmer, ha amenazado con prohibirlas, debido a su “efecto acumulativo”. Como es típico, Starmer intercambia los papeles de víctimas y victimarios. Lo que más les preocupa no son las matanzas de Gaza sino las protestas populares en contra.

| etiquetas: reino unido , gobierno británico , genocidio de gaza , palestina
15 2 2 K 159 politica
15 comentarios
15 2 2 K 159 politica
Comentarios destacados:      
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Gobierno progenocidio. Estos son los que piden que mandemos dinero, armas y soldados a Ucrania.
8 K 103
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Qué montón más grande de basura que son los anglos.
9 K 91
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#1 Muchos de los que se manifestan también serán 'anglos', ¿no?

A ver si vamos dejando esta forma de pensar (y de expresarnos) atrás. :-)
3 K 32
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Si fueran mayoría no se atreverían a prohibirlas .
1 K 30
#9 luckyy
#3 Puedes entenderlo facilmente sin ni siquiera un esfuerzo
0 K 10
#10 electroman
#1 El montón de basura será el gobierno, cuando las prohiban PP y VOX en este país que dirás? Que montón de basura son los Españoles?
1 K 9
Lamantua #6 Lamantua
Democracia consolidada. xD xD xD xD
3 K 38
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
Ya les han dado un buen palo en las municipales. Se ve que quieren obtener cero votos en las nacionales.
0 K 14
#7 luckyy
Y esto sucede en un país con una democracia plena y teóricamente de izquierdas progresista, en Europa. Cómo será el control judío sobre el neoliberalismo anglosajón para que ni siquiera se sonroje Starmer de esto???
1 K 13
#14 luckyy
vete a la mierda (nunca mejor dicho)
0 K 10
#12 condeChocula
Mira que hay cosas que se pueden prohibir.. pero es que prohibir el derecho de personas de manifestarse para pedir que pare de morir gente…
Si a alguien le quedaba alguna duda de quienes eran los malos en esta historia..
1 K 9
Bhuvaya #15 Bhuvaya *
curioso que te importen más los daños al mobiliario urbano que los daños a niños, ancianos, mujeres, hombres y demás inocentes asesinados por los criminales sionistas. No eres más que un propagandista, y muy cutre además.

Para el cobarde de .5. digno defensor de los cobardes sionistas que se cagan cuando se enfrentan a soldados.
0 K 7
Mesto #5 Mesto
Muchas de ellas terminan con graves destrozos al mobiliario urbano y serios problemas de seguridad, hasta agresiones a la policía y a empresas.

Normal que pongan el foco sobre ellas.

Parece ser que no conciben manifestarse sin destrozar nada o generar violencia como ya vimos aquí en la vuelta.
5 K -36
#8 luckyy
#5 Ya no te hace falta ir al wáter
1 K 25
Mesto #13 Mesto
#8 En cambio en tu caso parece que estás depositando las heces en el teclado en lugar de hacerlo en el lugar correcto.

Te ayudo, ve al cuarto de baño (si es que dispones de uno…) y verás que suele haber algo parecido a un asiento con tapadera.

Ahí es.
1 K -3

menéame