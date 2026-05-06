El gobierno británico amenaza con prohibir las manifestaciones de solidaridad con Palestina

Las manifestaciones de solidaridad con Palestina se han vuelto habituales en Londres desde que en 2023 comenzaran las matanzas de Israel en Gaza y el primer ministro británico, Keir Starmer, ha amenazado con prohibirlas, debido a su “efecto acumulativo”. Como es típico, Starmer intercambia los papeles de víctimas y victimarios. Lo que más les preocupa no son las matanzas de Gaza sino las protestas populares en contra.
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A ver si vamos dejando esta forma de pensar (y de expresarnos) atrás.
Si fueran mayoría no se atreverían a prohibirlas .
Si a alguien le quedaba alguna duda de quienes eran los malos en esta historia..
Para el cobarde de .5. digno defensor de los cobardes sionistas que se cagan cuando se enfrentan a soldados.
Normal que pongan el foco sobre ellas.
Parece ser que no conciben manifestarse sin destrozar nada o generar violencia como ya vimos aquí en la vuelta.
Te ayudo, ve al cuarto de baño (si es que dispones de uno…) y verás que suele haber algo parecido a un asiento con tapadera.
Ahí es.