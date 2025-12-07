edición general
El Gobierno de Ayuso rescinde el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento de las bibliotecas porque puso en riesgo a los visitantes y no cambiaba ni las bombillas

El Gobierno de Ayuso rescinde el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento de las bibliotecas porque puso en riesgo a los visitantes y no cambiaba ni las bombillas

La Consejería de Cultura ha impuesto además a la empresa que se llevó el contrato a finales de 2023 una sanción de 414.000 euros. Daba servicio a 13 bibliotecas y seis ‘bibliometros’. Más Madrid denuncia que “esto es lo que pasa cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo”

Supercinexin #1 Supercinexin
Habrá costado millonadas. Algo que podrían haber hecho bibliotecarios contratados por la propia Administración de Madrid, no necesariamente funcionarios de plaza sino simoles trabajadores con contrato normal, con salarios de dos mil quinientos pavos al mes y, encima de salir todo mil veces más barato, hubieran hecho su puto trabajo.

Así, chorretón de dinero público que se va por el desagüe, corrupciones, multas, juicios... y la faena sin hacer.

No es magia: es Lo Privado.
bronco1890 #2 bronco1890
.La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aprobó la rescisión de este contrato y ha impuesto una sanción de 414.000 euros por daños y perjuicios. Para Más Madrid, este es otro ejemplo de lo que pasa “cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo”, ya que se adjudicó este contrato a la empresa que presentó la oferta económica más barata.
No se si el problema es que hayan rescindido el contrato, que les impongan una sanción o que la adjudicación haya ido a la oferta más baja ¿debería haber ido a la más alta?
pabscon #3 pabscon
No cambiaban las bombillas y lo han rescindido, pero retrasar las listas de espera de los que no son tan rentables, es algo que no es para alarmarse. Ya han ido allí y han visto que todo es correcto.

Espero que voten mejor la próxima vez
