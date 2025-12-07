El Gobierno de Ayuso rescinde el contrato con la empresa que se encargaba del mantenimiento de las bibliotecas porque puso en riesgo a los visitantes y no cambiaba ni las bombillas

La Consejería de Cultura ha impuesto además a la empresa que se llevó el contrato a finales de 2023 una sanción de 414.000 euros. Daba servicio a 13 bibliotecas y seis ‘bibliometros’. Más Madrid denuncia que “esto es lo que pasa cuando conviertes la gestión pública en un mercadillo”
Así, chorretón de dinero público que se va por el desagüe, corrupciones, multas, juicios... y la faena sin hacer.
No es magia: es Lo Privado.
No se si el problema es que hayan rescindido el contrato, que les impongan una sanción o que la adjudicación haya ido a la oferta más baja ¿debería haber ido a la más alta?
Espero que voten mejor la próxima vez