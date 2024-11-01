edición general
El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030

El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas. Para crear el Observatorio, concretar sus actividades y la de su red de colaboradores, entre otros aspectos, se acaba de lanzar una consulta pública previa.

Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
"El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética" ajajajaj
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
@josde Votas sensacionalista a la Web del ministerio?
josde #3 josde
#2 Si por que luego hacen lo contrario de lo sale en esa web
