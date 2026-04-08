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El Gobierno aprobará en mayo la ley que prohíbe el uso de las redes sociales a los menores de 16 años

El Gobierno aprobará en mayo la ley que prohíbe el uso de las redes sociales a los menores de 16 años

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo mes de mayo el proyecto de ley que prohibirá a los menores de 16 años ceder su imagen en las redes sociales y limitará el uso de la inteligencia artificial (IA) con fines comerciales. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso.

| etiquetas: gobierno , aprobará , ley , uso , redes sociales , menores 16
3 1 0 K 43 politica
5 comentarios
3 1 0 K 43 politica
#2 woke
Hay que crear otro observatorio para observar que pasa
1 K 32
#5 rystan
Esta ley va a ser un gran éxito. Ni uno solo niño podrá acceder a nada. Garantizado.
1 K 17
Connect #3 Connect *
Ya hay países donde esta medida ya está. Creo que en Australia, así que no seré yo quién dirá que es un error.
Pero lo que sí tengo claro por experiencia, es que mi hijo accedió a redes sociales (en su tiempo especialmente youtube y después tik tok) y pude ver a qué entraba y aconsejarle. Advertirle qué era un engaño y qué no debía creer. En su clase había algún padre que impidió incluso el acceso al móvil a los hijos. Cuando por fin accedieron a los 16 años, no tenian ni idea. Se lo creian…   » ver todo el comentario
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Pues me parece muy bien, al igual que se les prohíbe beber, fumar y conducir.

Hay cosas para las que hay que tener cierta madurez, y aún teniendola, se van de las manos.
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Dene #4 Dene
tarde
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menéame