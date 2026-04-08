El Gobierno aprobará en mayo la ley que prohíbe el uso de las redes sociales a los menores de 16 años

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo mes de mayo el proyecto de ley que prohibirá a los menores de 16 años ceder su imagen en las redes sociales y limitará el uso de la inteligencia artificial (IA) con fines comerciales. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso.
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Pero lo que sí tengo claro por experiencia, es que mi hijo accedió a redes sociales (en su tiempo especialmente youtube y después tik tok) y pude ver a qué entraba y aconsejarle. Advertirle qué era un engaño y qué no debía creer. En su clase había algún padre que impidió incluso el acceso al móvil a los hijos. Cuando por fin accedieron a los 16 años, no tenian ni idea. Se lo creian… » ver todo el comentario
Hay cosas para las que hay que tener cierta madurez, y aún teniendola, se van de las manos.