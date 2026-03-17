edición general
5 meneos
15 clics
El Gobierno aprobará ayudas para el gasóleo profesional y los fertilizantes

El Gobierno aprobará ayudas para el gasóleo profesional y los fertilizantes

El paquete de medidas del viernes priorizará al sector agrario, la pesca y el transporte

| etiquetas: petróleo , gasóleo , gasolina , fertilizantes
5 0 0 K 63 actualidad
5 comentarios
5 0 0 K 63 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Paguitas buenas? :troll:
2 K 45
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Que se las pidan a VOX y al PP...
0 K 15
camvalf #4 camvalf
Mas ganancia porque los precios no los van a contener, ni de coña
0 K 11
Gry #5 Gry *
#4 Nos permite aplastar la competencia de los países que no puedan dar ayudas.

Nosotros podemos pagar el doble por los fertilizantes sin que nos suponga un problema pero no los nigerianos.
0 K 18
duende #2 duende
Iba siendo hora  media
0 K 10

menéame