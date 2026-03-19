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El Gobierno alega en Estrasburgo que ya ha tomado suficientes medidas para garantizar el acceso a la vivienda en España

El Ministerio de Justicia niega que el país incumpla la Carta Social Europea en materia de vivienda, como denuncia UGT. El Gobierno de España sostiene que ya ha tomado medidas suficientes para garantizar el acceso a la vivienda y así se lo ha trasladado al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), con sede en Estrasburgo, ante el que el sindicato UGT presentó una denuncia en la que argumentaba que el país no vela por que todo el mundo tenga derecho a la vivienda, como estipula la Carta Social Europea.

| etiquetas: vivienda , ministerio , españa , ugt , sindicatos , denuncia , europa
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10 comentarios
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Alegremensajero #2 Alegremensajero
Joder y yo sin enterarme, ahora mismo voy a pillarme un par.
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#4 todosube
#2 jajajaj xD Habrá que reírse

Como la gilipollas de la Menestra esta que no sé cómo puede aparecer siempre sonriendo, no le da vergüenza porque no tiene
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Jaime131 #7 Jaime131
Pues menos mal, porque si no llega a tomarlas...
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uyquefrio #3 uyquefrio
Hay que tenerlos cuadrados...
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frankiegth #5 frankiegth *
#3. Lo que hay que tener es mucho cuidado con las maniobras de la extrema derecha para alcanzar el poder y meternos a todos en el verdadero pozo sin fondo.

El problema del acceso a la vivienda es hoy a nivel europeo, no es un problema exclusivamente de España. El enfoque que debe tomar España es la subida de los salarios y no directamente "garantizar" un acceso a la vivienda a la que la propia "Constitución Española" no obliga porque sus menciones respecto a la vivienda no…   » ver todo el comentario
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Vaelicus #8 Vaelicus *
Ojalá hicieran algo, no es tan difícil prohibir a los fondos de inversión comprar vivienda, tampoco es difícil poner un impuesto exponencial al número de viviendas para que deje de ser rentable tener demasiadas viviendas a nivel particular. Creo que les beneficiaria mucho electoralmente, no encuentro el motivo....

No son medidas que vayan en contra del pequeño ahorrador y yo creo que serían muy efectivas.

Hasta Trump lo ha hecho...
elpais.com/economia/2026-01-07/trump-anuncia-que-prohibira-a-los-grand
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#9 todosube
#8 Tan sencillo y efectivo como eso

Ya si Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos hicieran que se construyesen VPOs a mansalva, lo rematábamos

A esto y a los trenes es a lo que hay que estar!
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g3_g3 #10 g3_g3
A votarles todos los sintecho. :palm:
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#6 todosube *
pues nada, ya empiezan los negativos, Sensacionalista?

Tenía que haber esperado a enviarla el Sábado que los palmeros socialistas se levantan más tarde y con resaca xD
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menéame