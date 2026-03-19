El Gobierno alega en Estrasburgo que ya ha tomado suficientes medidas para garantizar el acceso a la vivienda en España

El Ministerio de Justicia niega que el país incumpla la Carta Social Europea en materia de vivienda, como denuncia UGT. El Gobierno de España sostiene que ya ha tomado medidas suficientes para garantizar el acceso a la vivienda y así se lo ha trasladado al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), con sede en Estrasburgo, ante el que el sindicato UGT presentó una denuncia en la que argumentaba que el país no vela por que todo el mundo tenga derecho a la vivienda, como estipula la Carta Social Europea.