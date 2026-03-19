El Gobierno alega en Estrasburgo que ya ha tomado suficientes medidas para garantizar el acceso a la vivienda en España

El Ministerio de Justicia niega que el país incumpla la Carta Social Europea en materia de vivienda, como denuncia UGT. El Gobierno de España sostiene que ya ha tomado medidas suficientes para garantizar el acceso a la vivienda y así se lo ha trasladado al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), con sede en Estrasburgo, ante el que el sindicato UGT presentó una denuncia en la que argumentaba que el país no vela por que todo el mundo tenga derecho a la vivienda, como estipula la Carta Social Europea.
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Como la gilipollas de la Menestra esta que no sé cómo puede aparecer siempre sonriendo, no le da vergüenza porque no tiene
El problema del acceso a la vivienda es hoy a nivel europeo, no es un problema exclusivamente de España. El enfoque que debe tomar España es la subida de los salarios y no directamente "garantizar" un acceso a la vivienda a la que la propia "Constitución Española" no obliga porque sus menciones respecto a la vivienda no… » ver todo el comentario
No son medidas que vayan en contra del pequeño ahorrador y yo creo que serían muy efectivas.
Hasta Trump lo ha hecho...
elpais.com/economia/2026-01-07/trump-anuncia-que-prohibira-a-los-grand
Ya si Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos hicieran que se construyesen VPOs a mansalva, lo rematábamos
A esto y a los trenes es a lo que hay que estar!
Tenía que haber esperado a enviarla el Sábado que los palmeros socialistas se levantan más tarde y con resaca