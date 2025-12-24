edición general
El Gobierno activa la cláusula para sortear el embargo de armas a Israel un día antes de Nochebuena

El Gobierno activa la cláusula para sortear el embargo de armas a Israel un día antes de Nochebuena

Moncloa explica que actúa para que Airbus "pueda seguir fabricando en España", a solicitud del gigante aeroespacial europeo. Aprueba 2.000 millones más de gasto para Defensa. El Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el último del año, ha acordado recurrir por primera vez a la cláusula de escape que introdujeron en el real decreto-ley de embargo, aprobado en septiembre. El Ejecutivo también ha acordado destinar algo más de 2.000 millones de euros a partidas relacionadas con la Defensa, con el objetivo de cumplir con la OTAN.

