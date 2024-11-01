edición general
El gobernador de Illinois condena el plan de Trump de enviar tropas a Chicago como «Ultrajante y anti-americano» [en]

J. B. Pritzker, gobernador de Illinois condena el plan de Trump de enviar a la Guardia Nacional a Chicago. "Sacar a los trabajadores de sus tareas habituales y alejarlos de sus familias para participar en una representación orquestada, no es un esfuerzo serio para proteger la seguridad pública", ha dicho el gobernador. "Es anti-Americano y un ultraje absoluto exigir a un gobernador que envíe tropas dentro de sus propias fronteras y en contra de su voluntad", dijo Pritzker.

