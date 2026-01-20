El gobernador de California, Gavin Newsom, insta a Europa a "devolver el golpe" a Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, instó el martes a los europeos a dejar de jugar limpio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, "desarrollar una columna vertebral" y "darle un puñetazo en la cara". "Es bueno explotando debilidades, pero retrocede cuando le dan un puñetazo en la cara", dijo Newsom. "No se puede jugar a todos los bandos. Basta ya de sutilezas", añadió. "Dejad de intentar apaciguarle. Combatid el fuego con fuego".