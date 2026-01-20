edición general
El gobernador de California, Gavin Newsom, insta a Europa a "devolver el golpe" a Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, instó el martes a los europeos a dejar de jugar limpio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, "desarrollar una columna vertebral" y "darle un puñetazo en la cara". "Es bueno explotando debilidades, pero retrocede cuando le dan un puñetazo en la cara", dijo Newsom. "No se puede jugar a todos los bandos. Basta ya de sutilezas", añadió. "Dejad de intentar apaciguarle. Combatid el fuego con fuego".

| etiquetas: gavin newsom , europa , trump , devolver el golpe
wata #1 wata
Y tiene toda la razón...pero me temo que los líderes europeos están más por ser lameculos.
#5 unocualquierax *
#1
Toda la razón. Nos da el mismo consejo que dan los psicólogos frente a los psicópatas (eso es Trump) : hay que ponerles límites, "hasta aquí", pararles los pies.
China les devolvió los aranceles con los mismos aranceles, y al final los yanquis se echaron para atrás.
Así hay que tratarlos, y más estando el supertarado mental al frente.
Casiopeo #2 Casiopeo *
Mientras no mandemos al paro a algunos como el mierda de Rutte o la cobarde de Von der Layen estamos jodidos. Tampoco ayudan nada la Meloni y Starmer, otros con más miedo que verguenza.
Bapho #3 Bapho
#2 y muy mucho patriotas
#4 omega7767
Transcript completo en inglés de sus comentarios. En negrita comentarios mas abiertos y brutales. Una lección a nuestros lideres europeos complacientes que no saben como tratar con un abusón



Governor
Houston, do you have a message for
Europeans who are concerned about the uh
messages from the White House around
Greenland this week?
Yeah, it's time to buck up. It's time to
get serious and uh stop being complicit.
It's time to to stand tall and firm,
have a backbone.
uh you know it's uh…   » ver todo el comentario
aupaatu #6 aupaatu *
No se dan los números pero igual es el momento de proponer una moción de censura en el parlamento Europeo
O una huelga general en Europa
