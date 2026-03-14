Glòria Caravantes, doctora en Servicios Sociales: “vivimos en un ‘antisistema’ de vivienda donde no hay nadie al volante

Mientras que antes se elegía vivienda por los servicios del barrio o condiciones familiares; ahora el criterio es el precio por metro cuadrado. Lo que está pasando es una expulsión a las zonas metropolitanas. Solo los que pueden pagar viven en el centro, y eso genera una ciudad dual: gente que destina 1.500 euros para estar a cinco minutos de la oficina frente a trabajadores que viven a una hora en transporte público. En paralelo, crece la turistificación, que reduce la accesibilidad porque los pisos pasan a ser para estancias temporales.