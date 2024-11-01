edición general
GloFAS advierte a estas 5 comunidades: ríos y barrancos con riesgo muy alto de crecidas

Esta semana habrá inundaciones en España: solo queda concretar cuándo y dónde. Nos preocupan los cauces y barrancos porque tendremos todas las condiciones necesarias para sufrir inundaciones. x.com/MeteoredES/status/2018380449190482074

| etiquetas: clima , españa , spain , inundaciones
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Llevo viendo los medios generalistas todo el día y no he visto nada al respecto.

Luego abro instagram y 203942039 publicaciones de "En España tienes 20 grados en febrero"

Vaya, aquí parece repetirse el patrón de cuando asesinaron 230 personas en Valencia para que los turistas consuman
Meneanauta #4 Meneanauta
"sucesivos frentes atlánticos que van a seguir barriendo gran parte de la Península, a excepción de las islas Canarias."
Vaya! Resulta que Canarias ya es parte de la península y yo sin enterarme. :-S
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 Un honor el marcaje y el señalamiento por parte de la secta del mossad! Solo Messi y yo tenemos este marcaje! Gracias, me subís el ego y eso que es dificil xD xD
Pertinax #1 Pertinax *
Pole.
Edit: si es que lo sabía. Otro envío como excusa para vender su Bultaco.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue *
#1 Echaba de menos tu marcaje al corte, rápido, bien bien, estas mejor? dispuesto a cambiar de tema en medio de una inundacion?

Edit: Si es que sabía que te iba a molestar salvar vidas... Ay la secta! Solo a la secta del mossad le puede molestar que salvemos vidas y se alerte.
Pertinax #5 Pertinax *
#3 Creo que esto va por ti.
www.meneame.net/story/significa-ser-npc-vida-real-redes-sociales
El Mosad tiene largos tentáculos.
