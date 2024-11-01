·
2
meneos
77
clics
GloFAS advierte a estas 5 comunidades: ríos y barrancos con riesgo muy alto de crecidas
Esta semana habrá inundaciones en España: solo queda concretar cuándo y dónde. Nos preocupan los cauces y barrancos porque tendremos todas las condiciones necesarias para sufrir inundaciones.
x.com/MeteoredES/status/2018380449190482074
|
etiquetas
:
clima
,
españa
,
spain
,
inundaciones
#2
NPCMeneaMePersigue
Llevo viendo los medios generalistas todo el día y no he visto nada al respecto.
Luego abro instagram y 203942039 publicaciones de "En España tienes 20 grados en febrero"
Vaya, aquí parece repetirse el patrón de cuando asesinaron 230 personas en Valencia para que los turistas consuman
0
K
17
#4
Meneanauta
"
sucesivos frentes atlánticos que van a seguir barriendo gran parte de la Península, a excepción de las islas Canarias.
"
Vaya! Resulta que Canarias ya es parte de la península y yo sin enterarme.
0
K
17
#6
NPCMeneaMePersigue
#5
Un honor el marcaje y el señalamiento por parte de la secta del mossad! Solo Messi y yo tenemos este marcaje! Gracias, me subís el ego y eso que es dificil
0
K
17
#1
Pertinax
*
Pole.
Edit: si es que lo sabía. Otro envío como excusa para vender su Bultaco.
0
K
17
#3
NPCMeneaMePersigue
*
#1
Echaba de menos tu marcaje al corte, rápido, bien bien, estas mejor? dispuesto a cambiar de tema en medio de una inundacion?
Edit: Si es que sabía que te iba a molestar salvar vidas... Ay la secta! Solo a la secta del mossad le puede molestar que salvemos vidas y se alerte.
0
K
17
#5
Pertinax
*
#3
Creo que esto va por ti.
www.meneame.net/story/significa-ser-npc-vida-real-redes-sociales
El Mosad tiene largos tentáculos.
0
K
17
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
