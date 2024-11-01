edición general
¿Qué significa ser un NPC en la vida real y las redes sociales?

Ser un NPC (Non-Playable Character, por sus siglas en inglés) en la vida real o en las redes sociales es una forma de hacer referencia a una persona que se percibe como automática o sin originalidad, como si estuviera siguiendo un guion sin cuestionarlo, similar a los personajes de los videojuegos que solo siguen un conjunto de acciones preprogramadas. Algunas características comunes de un NPC en las redes sociales incluyen: seguir tendencias sin cuestionarlas, adoptar modas, memes o desafíos sin pensar si realmente les interesan o si están de

Pertinax #1 Pertinax
Nos ha salido trolete también el Charles. :troll:
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#1 el enlace es más irrelevante que el enlazador sin poderes....
Pertinax #6 Pertinax *
#5 xD xD xD xD
Con lo flamenca que se ponía cuando se lo hacíamos a él. No durabas un minuto sin strike.
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#6 lo se... cuando en algun comentario mio él contestaba... strike... ahora tiene que estar muriendo de rabia xD
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#6 #1 #5 Gracias gracias un honor el señalamiento por la secta del mossad! tanta gente reunida haciendo esfuerzos por señalarme a ver si me voy, a ver si salto y me banean jajajaaj

Engaaaa a seguir con la secta, que hay que hacer control de daños
Ferran #15 Ferran
#10 Más NPC no puedes ser :palm:
NPCMeneaMePersigue #16 NPCMeneaMePersigue
#15 Ya ves, metí a al presidente del FMI, vicepresidente de españa, presidente de Bankia en la carcel, hice el boycott a Israel mas grande de la historia, les gané a sus fondos de inversión, (ni jesucristo ganó 2 veces a esta gente) y aquí estoy, todo un NPC 8-D

Clavando el papel 8-D
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle *
#6 #5 npc clon de charls. Que sorpresa xD
Pertinax #13 Pertinax
#12 A tenor de la descripción, Charles no deja de ser otro NPC ya. :troll:
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle *
#13 otro o el/él mismo si xD
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Tonterías de Carlos.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
No hay que olvidar que reyes, demonios y leyendas dentro de los videojuegos también son NPCs.

No todos son como ese que votaba a Podemos como tú, pero un día recibió un flechazo en la rodilla.
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle *
quién eres?un clon de charles? Te has equivocado de cuenta no? Ok ok... ea ea... ya pasó
#9 Toku
Qué necesidad...  media
menéame