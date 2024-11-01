¿Qué significa ser un NPC en la vida real y las redes sociales?

Ser un NPC (Non-Playable Character, por sus siglas en inglés) en la vida real o en las redes sociales es una forma de hacer referencia a una persona que se percibe como automática o sin originalidad, como si estuviera siguiendo un guion sin cuestionarlo, similar a los personajes de los videojuegos que solo siguen un conjunto de acciones preprogramadas. Algunas características comunes de un NPC en las redes sociales incluyen: seguir tendencias sin cuestionarlas, adoptar modas, memes o desafíos sin pensar si realmente les interesan o si están de