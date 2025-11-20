·
Gipuzkoa rechaza pedir a la Ertzaintza que deje de informar del origen de los delincuentes
PNV, PSE y PP votan en contra de una propuesta de Elkarrekin apoyada por EH Bildu que instaba al Gobierno Vasco a no ofrecer ese dato.
etiquetas
ertxaintza
gobierno vasco
actualidad
7 comentarios
actualidad
#3
tul
guipuzkoa no, mas bien los traidores engañaincautos que la desgobiernan
1
K
24
#1
ddomingo
Por poner un poco de contexto
maldita.es/malditobulo/20251120/entre-enero-y-septiembre-de-2025-el-64
1
K
20
#2
Ovidio
#1
Que los de Bildu y Podemos son unos hijos de puta ya se sabía
4
K
22
#6
plutanasio
#1
A ver, para ellos uno de Soria es un extranjero
0
K
12
#5
Kantinero
Me parece muy bien, que se sepa
0
K
12
#7
Alakrán_
Los datos son racistas.
0
K
11
#4
ddomingo
*
#_3
Será mucho mejor no publicar los datos que abordar el problema.
Imagina que esa fuera la estrategia contra la violencia de género. En vez de destinar cientos de millones se dejan de publicar los datos para no estigmatizar a los hombres y de paso desaparece el problema. ¿A qué es una burrada? Pues esto es lo que están planteando.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Imagina que esa fuera la estrategia contra la violencia de género. En vez de destinar cientos de millones se dejan de publicar los datos para no estigmatizar a los hombres y de paso desaparece el problema. ¿A qué es una burrada? Pues esto es lo que están planteando.