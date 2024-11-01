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Gigapixel del cuadro Guernica
Gigapixel del cuadro Guernica, ubicado en el museo de arte contemporáneo. Se puede hacer zoom a una calidad enorme para ver las grietas.
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gigapixel
,
guernica
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cuadro
,
zoom
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conservación
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cultura
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cultura
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#1
Pitchford
Ya están tardando en hacer buenas reproducciones, con grietas y todo, a tamaño natural y poner una en cada museo de España. Y con las meninas y otros cuadros similares lo mismo. Los originales para los entendidos OK. A mí con una buena reproducción me basta y me sobra.
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#2
Cyberbob
#1
Pues no me parece mala idea.
Y además a tamaño real y reproducciones de máxima calidad hechas por profesionales, no una foto impresa
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#4
skaworld
#1
#2
Y asi tendriamos en cualquier ciudad de España todos los cuadros del mundo! Y habria mogollón de gente acudiendo a Sigüenza para ver su reproduccion de "El Nacimiento de Venus"
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#5
Pitchford
#4
Todos no, hombre, que no cabrían.. Los famosos que el vulgo quiere ver para sacarse un selfie..
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#6
skaworld
*
#5
Tienes razon "El nacimiento de Venus" es una obra menor
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#8
Pitchford
#6
No, pero es que has dicho "todos los cuadros del mundo"..
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#11
skaworld
#8
Por eso una representacion selecta de las obras seminales más representativas de la historia del arte en cada rincón de España
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#15
MoñecoTeDrapo
#11
"seminales"
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#17
LázaroCodesal
#4
A Sigüenza se va a ver al Doncel... detoalavidadedios.
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#7
Vespas
#1
#2
Hay gente que disfruta muchísimo en los conciertos -que están ahora tan de moda- de grupos de versiones (que incluso se disfrazan como el grupo homenajeado). Yo personalmente no termino de verles ninguna gracia. Me pasaría igual con ese museo.
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#9
Pitchford
#7
No tiene nada que ver.. Las personas y sus voces las distingue cualquiera. Los cuadros bien reproducidos, con su relieve y sus grietas, no.
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#12
Vespas
#9
Yo conozco a un tipo que borda (pero que BORDA) los solos de Eric Clapton y no termina de llegarme igual.
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#14
Pitchford
#12
Puede ser un efecto placebo inverso. La imagen y expresiones de la persona también hacen mucho, aparte del sonido.. En cualquier caso siempre estarían los originales, para entendidos y especialitos que prefieran viajar para verlos.
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#16
LázaroCodesal
#1
#2
Lo han hecho con Altamira y su "neocueva"
museoaltamira.com/
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#18
Pitchford
#16
Sí, dará menos el pego que una pintura, porque no reproducirá exactamente las condiciones atmosféricas y olfativas de la cueva, pero seguro que a mucha gente le satisface.
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#19
LázaroCodesal
#18
Bueno...y satisfaga o no...es lo que hay. Una cueva/obra de esas características "colapsaria" con miles de visitas respirando, calentando el ambiente, caminado y vibrando......
Igual que esa cueva no se puede llenar de gente, otras obras (quizá) no se pueden andar moviendo en camiones por carreteras....
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#10
ThePato
Yo tengo otra idea, imaginaos quese pudieran ver por internet !
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#3
Cyberbob
Lo mejor del Guernica, sus grietas
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#13
janatxan
Hace años que se hace esto, ¿no?
www.diariodesevilla.es/ocio/Guernica-tamano-gigante-ultra-alta-definic
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Y además a tamaño real y reproducciones de máxima calidad hechas por profesionales, no una foto impresa
museoaltamira.com/
Igual que esa cueva no se puede llenar de gente, otras obras (quizá) no se pueden andar moviendo en camiones por carreteras....