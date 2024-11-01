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Gigapixel del cuadro Guernica

Gigapixel del cuadro Guernica

Gigapixel del cuadro Guernica, ubicado en el museo de arte contemporáneo. Se puede hacer zoom a una calidad enorme para ver las grietas.

| etiquetas: gigapixel , guernica , cuadro , zoom , conservación
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19 comentarios
13 3 0 K 182 cultura
#1 Pitchford
Ya están tardando en hacer buenas reproducciones, con grietas y todo, a tamaño natural y poner una en cada museo de España. Y con las meninas y otros cuadros similares lo mismo. Los originales para los entendidos OK. A mí con una buena reproducción me basta y me sobra.
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Cyberbob #2 Cyberbob
#1 Pues no me parece mala idea.

Y además a tamaño real y reproducciones de máxima calidad hechas por profesionales, no una foto impresa
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skaworld #4 skaworld
#1 #2 Y asi tendriamos en cualquier ciudad de España todos los cuadros del mundo! Y habria mogollón de gente acudiendo a Sigüenza para ver su reproduccion de "El Nacimiento de Venus"
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#5 Pitchford
#4 Todos no, hombre, que no cabrían.. Los famosos que el vulgo quiere ver para sacarse un selfie..
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skaworld #6 skaworld *
#5 Tienes razon "El nacimiento de Venus" es una obra menor  media
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#8 Pitchford
#6 No, pero es que has dicho "todos los cuadros del mundo".. :roll:
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skaworld #11 skaworld
#8 Por eso una representacion selecta de las obras seminales más representativas de la historia del arte en cada rincón de España  media
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MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo
#11 "seminales" :-D :-D
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LázaroCodesal #17 LázaroCodesal
#4 A Sigüenza se va a ver al Doncel... detoalavidadedios.
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#7 Vespas
#1 #2 Hay gente que disfruta muchísimo en los conciertos -que están ahora tan de moda- de grupos de versiones (que incluso se disfrazan como el grupo homenajeado). Yo personalmente no termino de verles ninguna gracia. Me pasaría igual con ese museo.
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#9 Pitchford
#7 No tiene nada que ver.. Las personas y sus voces las distingue cualquiera. Los cuadros bien reproducidos, con su relieve y sus grietas, no.
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#12 Vespas
#9 Yo conozco a un tipo que borda (pero que BORDA) los solos de Eric Clapton y no termina de llegarme igual.
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#14 Pitchford
#12 Puede ser un efecto placebo inverso. La imagen y expresiones de la persona también hacen mucho, aparte del sonido.. En cualquier caso siempre estarían los originales, para entendidos y especialitos que prefieran viajar para verlos.
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LázaroCodesal #16 LázaroCodesal
#1 #2 Lo han hecho con Altamira y su "neocueva"
museoaltamira.com/
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#18 Pitchford
#16 Sí, dará menos el pego que una pintura, porque no reproducirá exactamente las condiciones atmosféricas y olfativas de la cueva, pero seguro que a mucha gente le satisface.
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LázaroCodesal #19 LázaroCodesal
#18 Bueno...y satisfaga o no...es lo que hay. Una cueva/obra de esas características "colapsaria" con miles de visitas respirando, calentando el ambiente, caminado y vibrando......
Igual que esa cueva no se puede llenar de gente, otras obras (quizá) no se pueden andar moviendo en camiones por carreteras....
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ThePato #10 ThePato
Yo tengo otra idea, imaginaos quese pudieran ver por internet !
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Cyberbob #3 Cyberbob
Lo mejor del Guernica, sus grietas :shit:
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menéame