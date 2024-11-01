edición general
Gigantesco incendio en la Patagonia destruye todo a su paso desde hace varios días

Actualmente, existen 5 focos de incendios activos en la Patagonia: Puerto Patriada en El Hoyo (Chubut), Puerto Café en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut) y el Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), Cerro Chañy y Polcahue Norquinco en Aluminé, Neuquén, según datos de la Agencia Federal de Emergencias. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró en X que el incendio en Puerto Patriada lleva afectadas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo.

#2 HangTheRich
Milei rapido! La motosierra!!
#1 Leon_Bocanegra
Dejo aquí el titular de la noticia ,que por lo que sea, a #0 no le ha parecido relevante

Incendios en la Patagonia: en 2025 se dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego
#3 NoMeVeas *
#1 Es peor, parece que todo esta destinado a vender la Patagonia a IsraHELL:

www.instagram.com/reel/DTTsWtmESZ5/
Milmariposas #4 Milmariposas
#1 No es que no me haya parecido relevante. Es que así la gente entra realmente a leer la noticia y puede comentar con todos los detalles. Gracias por tu comentario. Y sí, es el "efecto Milei" que está destrozando Argentina en todos sus rincones.
