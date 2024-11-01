Gigantesco incendio en la Patagonia destruye todo a su paso desde hace varios días

Actualmente, existen 5 focos de incendios activos en la Patagonia: Puerto Patriada en El Hoyo (Chubut), Puerto Café en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut) y el Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), Cerro Chañy y Polcahue Norquinco en Aluminé, Neuquén, según datos de la Agencia Federal de Emergencias. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró en X que el incendio en Puerto Patriada lleva afectadas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo.