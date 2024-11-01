Ghassan Kanafani extracto entrevista sobre el genocidio palestino. 1970 [ENG] con subtítulos en español  

Sobre el genocidio en Palestina. Extracto de entrevista de 1970 traducida de Ghassan Kanafani, escritor y activista político, cofundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina y jefe redactor del diario Al-Hadaf, muy involucrado por la causa Palestina, fue asesinado en un atentado de coche bomba por el estado terrorista de Israel en 1972.