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Ghassan Kanafani extracto entrevista sobre el genocidio palestino. 1970 [ENG] con subtítulos en español

Ghassan Kanafani extracto entrevista sobre el genocidio palestino. 1970 [ENG] con subtítulos en español  

Sobre el genocidio en Palestina. Extracto de entrevista de 1970 traducida de Ghassan Kanafani, escritor y activista político, cofundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina y jefe redactor del diario Al-Hadaf, muy involucrado por la causa Palestina, fue asesinado en un atentado de coche bomba por el estado terrorista de Israel en 1972.

| etiquetas: palestina , israel , kanafani , fplp
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3 comentarios
8 2 2 K 89 Hemeroteca
Beltenebros #2 Beltenebros *
El enlace lleva el sello censor del NAFO @_Pozz.
xD xD
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Beltenebros #1 Beltenebros
Kanafani; novelista, dramaturgo, intelectual y activista.
Impresionante e imprescindible esta entrevista.
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suppiluliuma #3 suppiluliuma *
#0 ¡Hombre, Belte! Mira, aquí tengo un artículo que cita, precisamente, esta entrevista a Kanafani y que subí a MNM hace tres de años. Échale un vistazo, seguro que te encanta. :troll:

Una muestra:

El pacifismo es más importante que nunca para prevenir nuevas guerras. En Europa y en el mundo entero. Pero el pacifismo no debería equiparar

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menéame