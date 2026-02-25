El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender

El responsable de Fraorgi y gestor de la cooperativa Les Naus, Francisco Ordiñana, es también vecino de esta urbanización de viviendas protegidas de la zona La Condomina de Alicante. Al menos sobre el papel. El promotor tiene un ático en el residencial en el que no solo no se ha instalado cuando este tipo de pisos, destinados a primera residencia, tienen que ocuparse en un plazo máximo de seis meses, sino que no piensa hacerlo porque su intención es venderlo.