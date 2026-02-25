El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender

El responsable de Fraorgi y gestor de la cooperativa Les Naus, Francisco Ordiñana, es también vecino de esta urbanización de viviendas protegidas de la zona La Condomina de Alicante. Al menos sobre el papel. El promotor tiene un ático en el residencial en el que no solo no se ha instalado cuando este tipo de pisos, destinados a primera residencia, tienen que ocuparse en un plazo máximo de seis meses, sino que no piensa hacerlo porque su intención es venderlo.
| etiquetas: vivienda , vivienda protegida , alicante , pp , corrupción
Vivienda social del estado en propiedad por ley ... solo alquileres; como pasa en los países avanzados de la UE.
Pero España es España.
En vez de eso, metimos todo aquello en paquetes, dejaron esos paquetes secar al sol de la especulación, y luego le vendieron esos paquetes a fondos buitre y grandes tenedores para que volvieran a poner a funcionar la rueda especulativa de la vivienda.
Este país está lastrado por dos o tres
grupos mafiosospartidos monárquicos y sus respectivos e ignorantes votantes, a las órdenes de una monarquía que les lleva robando todo desde hace tanto que ya cuesta creer que la mayoría de españoles/as tengan neuronas funcionales.
