edición general
5 meneos
9 clics

Los gerentes de hospitales se enfrentan a la huelga: "No podemos hacer nada. Estamos atados de pies y manos"

Más de 7.400 cirugías y 72.000 citas con el especialista canceladas en solo cuatro días en ocho comunidades. "La prioridad es reprogramar cuanto antes los pacientes de esta semana"

| etiquetas: hospitales , huelga , ministra
5 0 0 K 71 actualidad
7 comentarios
5 0 0 K 71 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
Por lo que tengo leído hasta ahora, esta huelga me genera división de opiniones.

Por una parte, parece sensato y necesario que se acabe con las jornadas interminables y la sobrecarga.
Por otra, se reclama la compatibilidad del trabajo en la pública con el trabajo en la privda, lo que no parece muy acorde con lo primero.

Creo que no sabemos todo lo que hay detrás de este tema.

:-/
2 K 29
josde #3 josde
#1 Dinero.
0 K 20
Battlestar #4 Battlestar
#1 Pasta, el tema es siempre la pasta.
Yo trabajo 12, o 18 horas si hace falta, pero a cambio de un pastizal, si me van a cascar 18 horas por el salario base nada más pues que me pongan solo 8 horas y las otras 10 que me las paguen en una privada a precio de oro.
1 K 26
PsySkeletor #6 PsySkeletor *
#1 no sabes o no te apetece saber?

Queda bien claro, el otro día dieron una rueda de prensa donde quedó meridianamwnte claro que querían:

- reducción de jornada a lo que estipula la ley
- cómputo para jubilación de todas las horas trabajadas: TODAS
- respeto de los horarios entre jornadas (descanso laboral)
- creación de nueva categoría si se iguala a enfermería (medios necesitan mínimo 8 años para poder trabajar en la pública frente a lo 4 de las demás especialidades. Y no el mir es una retribución de casi el SMI, ósea mierda)
- no obligatoriedad de realizar las guardias.
0 K 9
#7 Sacianez
#1, que te exploten por ley y el precio que decidan o explotarte porque tú lo has querido y negociado el precio.
Actualmente es fácil conseguir ejercer en pública y privada renunciando si complemento de exclusividad.
0 K 6
verdor #2 verdor
Pueden dimitir
0 K 9
#5 VFR
#2 o hacer huelga
0 K 15

menéame