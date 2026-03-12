edición general
23 meneos
71 clics
Gerard, el ingeniero que ha expuesto todos los contratos públicos de Catalunya: “Ojalá lo hubiera hecho la Generalitat”

Gerard, el ingeniero que ha expuesto todos los contratos públicos de Catalunya: “Ojalá lo hubiera hecho la Generalitat”

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”

| etiquetas: contratos publicos , subvenciones
19 4 0 K 125 actualidad
8 comentarios
19 4 0 K 125 actualidad
ayatolah #1 ayatolah
Lo que debería ser un estándar en "Transparencia y Gobierno Abierto"
4 K 64
ayatolah #6 ayatolah *
#5 Pero luego te encuentras licitaciones como una de este verano para las fiestas de mi pueblo:
Escenario y montaje conciertos: 14.950€
Iluminación escenario conciertos: 14.950€
Sonido escenario conciertos: 14.950€
Adjudicado todo a la misma empresa, que casualmente... (y no diré más que no es cuestión de meterse uno en follones si no va a arreglar nada. Pero siempre hay un "que casualmente...")
2 K 43
Dene #7 Dene
#6 hombre, eso es un troceado de libro :-)
0 K 12
ayatolah #3 ayatolah *
Muy ilustrativo ese pico que marca la anomalía que se da justo al límite del valor de los contratos menores, fruto de chanchullos varios y que muchas veces responde también al troceamiento para la adjudicación a dedo.
Es poco si lo comparamos con el valor de las adjudicaciones, pero ahí está.
Estaría bien, también ver como seguiría esa gráfica. Algo me da que habría un graaaaan desierto a continuación de ese pico.  media
1 K 25
Dene #5 Dene
#3 muchos contratos casi en tope de precio pueden ser legítimos. por ejemplo, es habitual tener procesos de homologacion abiertos, donde para un tipo de trabajo continuo, se homologan cada 4 o 5 años empresas para ciertos tipo de trabajo. la homologacion debe ser abierta. Una vez hecha, se evita un proceso largo y tedioso para cada trabajo individual, se tira de las homologadas y el proceso de contratacion se aligera; porque uno de los males de la administracion es la lentitud de la contratacion, precisamente por ser "garantista"...
cuando se trabaja con empresas homologadas y el proceso de homologacion es "limpio", que luego se contrate dentro de la homologacion casi a tope de precio no suele ser un problema.
0 K 12
#8 concentrado
Ahora, lo mismo para el resto de comunidades, incluyendo Quirón, digo Madrid.
0 K 20
DrEvil #2 DrEvil *
Gente así es la que tendría que tener un sueldo público para seguir haciéndolo. Y poner una IA ahí a buscar como loca, día y noche. Seguro que aparecían algunas "casualidades".
1 K 19
#4 Suleiman
Ayer leí la misma noticia en el ojete, menuda diferencia de redacción.... theobjective.com/espana/cataluna/2026-03-12/experto-cataluna-5000-mill
0 K 13

menéame