Gerard, el ingeniero que ha expuesto todos los contratos públicos de Catalunya: “Ojalá lo hubiera hecho la Generalitat”

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”
Escenario y montaje conciertos: 14.950€
Iluminación escenario conciertos: 14.950€
Sonido escenario conciertos: 14.950€
Adjudicado todo a la misma empresa, que casualmente... (y no diré más que no es cuestión de meterse uno en follones si no va a arreglar nada. Pero siempre hay un "que casualmente...")
Es poco si lo comparamos con el valor de las adjudicaciones, pero ahí está.
Estaría bien, también ver como seguiría esa gráfica. Algo me da que habría un graaaaan desierto a continuación de ese pico.
cuando se trabaja con empresas homologadas y el proceso de homologacion es "limpio", que luego se contrate dentro de la homologacion casi a tope de precio no suele ser un problema.