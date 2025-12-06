La gente está subiendo sus historiales médicos a chatbots de IA

Millones de personas utilizan chatbots para tratar de entender mejor su salud. Y algunos van más allá de las simples preguntas médicas. Muchos han entregado resultados de laboratorio, imágenes médicas, notas del médico, informes quirúrgicos y otros documentos a los chatbots. Algunos estudios han revelado que las personas sin formación médica obtienen diagnósticos correctos de los chatbots en menos de la mitad de las ocasiones y la carga de datos confidenciales añade riesgos para la privacidad a cambio de respuestas aparentemente personalizadas
