La gente está subiendo sus historiales médicos a chatbots de IA

Millones de personas utilizan chatbots para tratar de entender mejor su salud. Y algunos van más allá de las simples preguntas médicas. Muchos han entregado resultados de laboratorio, imágenes médicas, notas del médico, informes quirúrgicos y otros documentos a los chatbots. Algunos estudios han revelado que las personas sin formación médica obtienen diagnósticos correctos de los chatbots en menos de la mitad de las ocasiones y la carga de datos confidenciales añade riesgos para la privacidad a cambio de respuestas aparentemente personalizadas

sorrillo #1 sorrillo
Menos de la mitad siguen siendo unos resultados muy buenos bien usados. Para pedir una segunda opinión puede ser útil tener esa orientación inicial.
woody_alien #2 woody_alien
Y al final la IA acabará superentrenada para atender a hipocondríacos histéricos para mayor gozo de las farmacéuticas que inyectarán sesgos patrocinados para sugerir fármacos de marca en las respuestas.
#4 tierramar
NO SEAN INGENUOS!!: Esos datos que ustedes suben, se van a vender a la hora de contratarlos o de prescindir de ustedes, por posibilidades de enfermar,... o para otorgarles o no, un seguro medico o de otro tipo; incluso hipotecas (calculo de esperanza de vida).
NO suban nada personal a la nube, y si lo hacen no digan la verdad, sino calculen lo que les conviene; se la juegan con algoritmos frios y psicopatas en el poder.
sorrillo #7 sorrillo
#4 Dudo mucho que dentro de la UE las empresas se arriesguen a traficar con ese tipo de datos ilegales.
Arkhan #8 Arkhan
#7 La preocupación no es que vayan a traficar con esos datos, es que dentro de la UE vayan a cambiar la normativa para que se puedan usar comercialmente de forma legítima y dejar de llamarlo "tráfico".
sorrillo #9 sorrillo *
#8 Pues en cuanto haya esa propuesta de reforma legislativa lo hablamos, hoy por hoy es un miedo hipotético.
#10 tierramar *
#7 Ya lo están haciendo . La reglamentación europea es papel mojado frente a las empresas globales. Los grandes fondos no tienen fronteras
sorrillo #11 sorrillo *
#10 Las empresas que operan en la UE deben cumplir su legislación y no es papel mojado para nada.

A mí qué tanto me da que una empresa que opera en Camboya esté usando mis datos médicos, no voy a contratar ningún servicio con ellos.
ochoceros #13 ochoceros
#4 Ahí está la jugada, subirlo con unos datos sanitarios perfectos para que no te denieguen el seguro médico y te lo dejen lo más barato posible :troll:

Plot twist: te secuestran para extirparte los órganos :-P
#14 Abril_2025
#4 Chatgpt se va a forrar porque Abril_2025 le ha subido los resultados de una prueba de hemorroides.
#12 tierramar *
Como sucede con la agricultura: Europa tiene una legislación que nos protegería, pero los Tratados comerciales, que facilitan el comercio sin restricciones con EEUU, latino america, Japón o Marruecos, dejan en papel mojado dicha legislación. Pues en la sanidad lo mismo: www.gacetasanitaria.org/es-el-tratado-libre-comercio-entre-articulo-S0
El deterioro de la calidad de la atención sanitaria: un peligro del Tratado de Libre Comercio
No hay duda de que el Tratado de Libre…   » ver todo el comentario
#6 Acabose
Próximamente en Temu, bisturí con IA incorporada para operaciones tan difíciles que ningún humano se atrevería a realizar.
Operate tú mismo por solo 12€.
#3 Quaid
Imposible. Tenemos la mejor sanidad del mundo
#5 Lacasito.Pérez
#3 Noticia de un periódico de EEUU, bro.
