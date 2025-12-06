La gente está subiendo sus historiales médicos a chatbots de IA

La inexactitud de la información es una de las principales preocupaciones. Algunos estudios han revelado que las personas sin formación médica obtienen diagnósticos correctos de los chatbots en menos de la mitad de las ocasiones y la carga de datos confidenciales añade riesgos para la privacidad a cambio de respuestas que pueden parecer más personalizadas. “Sé que es información delicada”, “pero también siento que no obtengo respuestas de ningún otro lado”.