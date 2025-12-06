La gente está subiendo sus historiales médicos a chatbots de IA

La inexactitud de la información es una de las principales preocupaciones. Algunos estudios han revelado que las personas sin formación médica obtienen diagnósticos correctos de los chatbots en menos de la mitad de las ocasiones y la carga de datos confidenciales añade riesgos para la privacidad a cambio de respuestas que pueden parecer más personalizadas. “Sé que es información delicada”, “pero también siento que no obtengo respuestas de ningún otro lado”.
| etiquetas: ia , chatbots , historiales médicos , the new york times
Hay más posibilidades de que se equivoque un médico que una IA. El corpus médico que tienen las IAs modernas en su entrenamiento es abrumador.
Otra cosa es que consultes a más médicos. Pero con si tiras solo un dado, hay probabilidades de que ese día te toque uno cansado, agobiado, prepotente o inútil.
Diagnósticos incorrectos dados por profesionales recibimos todos los días:
De problemas fisiológicos hay ejemplos a patadas:
- Eso es el manguito rotadir que está inflamado, Ibuprofeno y reposo, si ye digue doliendo en una semana vuelve.
- Es que no puedo levantar el brazo...
- (me da el papel de la receta)
Tres años con… » ver todo el comentario