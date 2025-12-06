edición general
La gente está subiendo sus historiales médicos a chatbots de IA

La inexactitud de la información es una de las principales preocupaciones. Algunos estudios han revelado que las personas sin formación médica obtienen diagnósticos correctos de los chatbots en menos de la mitad de las ocasiones y la carga de datos confidenciales añade riesgos para la privacidad a cambio de respuestas que pueden parecer más personalizadas. “Sé que es información delicada”, “pero también siento que no obtengo respuestas de ningún otro lado”.

| etiquetas: ia , chatbots , historiales médicos , the new york times
tul #5 tul
#4 hay mas posibilidades de que lo que afirmas sea un inventada de algun comercial que de que sea cierto.
#1 chavi
La gente es imbécil
tul #2 tul
#1 y ademas entrena xD
mandelbr0t #4 mandelbr0t *
#1 #2 Empiezo la polémica :troll:
Hay más posibilidades de que se equivoque un médico que una IA. El corpus médico que tienen las IAs modernas en su entrenamiento es abrumador.
Otra cosa es que consultes a más médicos. Pero con si tiras solo un dado, hay probabilidades de que ese día te toque uno cansado, agobiado, prepotente o inútil.
#3 NO86 *
#1 Eso pensaba yo, pero no es tan sencillo. Yo soy profesor de IA y estoy curtido de ver lo tonta que puede ser y lo mucho que se puede confundir la gente usándolo. Pero!

Diagnósticos incorrectos dados por profesionales recibimos todos los días:

De problemas fisiológicos hay ejemplos a patadas:

- Eso es el manguito rotadir que está inflamado, Ibuprofeno y reposo, si ye digue doliendo en una semana vuelve.
- Es que no puedo levantar el brazo...
- (me da el papel de la receta)

Tres años con…   » ver todo el comentario
Fernando_x #6 Fernando_x
#1 Se llama desesperación en muchos casos. *hasta cierto punto* es mejor que confíen en IAs que en charlatanes y timadores.
pedrobotero #7 pedrobotero
Yo creo que el principal problema de esto es que esos datos acaben en aseguradoras mas que un mal diagnóstico
