La Generalitat recurrirá el decreto de regularización del Gobierno mientras alerta de sus efectos

Llorca ha tomado la línea dura del Vox en su crítica a las políticas migratorias del Ejecutivo central y en la respuesta a la pregunta de los voxistas en la sesión de control, ha asegurado que la regularización "pone en riesgo" los servicios públicos autonómicos y ha acusado de "racista" a Pedro Sánchez por la forma en la que está llevando a cabo las políticas en la materia, todo para acabar anunciando un recurso igual que ha hecho con los decretos sobre el reparto de menores migrantes.