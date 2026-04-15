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La Generalitat recurrirá el decreto de regularización del Gobierno mientras alerta de sus efectos

La Generalitat recurrirá el decreto de regularización del Gobierno mientras alerta de sus efectos

Llorca ha tomado la línea dura del Vox en su crítica a las políticas migratorias del Ejecutivo central y en la respuesta a la pregunta de los voxistas en la sesión de control, ha asegurado que la regularización "pone en riesgo" los servicios públicos autonómicos y ha acusado de "racista" a Pedro Sánchez por la forma en la que está llevando a cabo las políticas en la materia, todo para acabar anunciando un recurso igual que ha hecho con los decretos sobre el reparto de menores migrantes.

| etiquetas: generalitat , decreto , regularización , gobierno
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6 comentarios
2 1 0 K 38 actualidad
obmultimedia #1 obmultimedia
Llorca, descripcion grafica.  media
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shinjikari #3 shinjikari
El PP no sabe cómo seguir perdiendo votos y aupar más a Vox, por lo que parece.
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kinz000 #2 kinz000
Y ese recurso de la Generalitat qué efecto puede tener en su aplicación?
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oceanon3d #4 oceanon3d
Los peperos ahora tendrán que pagar seguridad social a los curritos que tienen sus casas sin contrato y en sus empresas.

No hay más.
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Chepacoletariado #5 Chepacoletariado
Por una vez estoy de acuerdo. El decreto ese es un puto chiste
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#6 Emotivo
La no regulación pone en peligro la viabilidad de muchas empresas.
Menudos pájaros son los de la viabilidad de los servicios públicos.
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menéame