La Generalitat propone reducir a la mitad la población de jabalíes en Cataluña

El consejero de Agricultura cifra entre 125.000 y 180.000 los ejemplares de cerdos salvajes repartidos por el territorio. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado este miércoles que la Generalitat se propone reducir a la mitad la población de jabalí en Catalunya. Para ello, Ordeig ha anunciado la creación de la Mesa del Jabalí de Cataluña, un organismo que agrupará a administraciones públicas, asociaciones de caza y científicos expertos en fauna cinegética con el objetivo de controlar con más det

a creación de la Mesa del Jabalí de Cataluña

Suena a mesón o asador.
no tienen que hacer más que esperar unas semanas y se reducira sin intervención.
#1 También se reducirá la de cerdos si no hay intervención
mejor sería "propone reducir a la mitad la población", sin más, la humana. eso sería más eficaz
Con la sequia lo querían solucionar talando la mitad de los arboles, con la peste porcina matando la mitad de los jabalíes.

Arreglemos el problema que creamos nosotros mutilando la naturaleza. Seguro que nos va a ir bien asi.
#5 No te flipes. Tienes el jabalí sin depredadorns naturales y que ahora cria más que nunca, ya sea porque están criando fuera de la temporada de caza o por la hibridación con otro tipo de cerdos, con acceso a comida infinita porque han aprendido a comer de la basura humana.
Matar jabalís es la única forma que tienes en la actualidad para controlar una población claramente desmandada.

¡No hagamos nada! Los problemas se solucionan solos ...
Esta claro que el presidente de esa comision deberia ser Obelix
Y también se han de reducir a la mitad las explotaciones porcinas que causan un gran daño por los purines
#3 ¿A la mitad? El Cataluña hay más cerdos que habitantes.
