La Generalitat propone reducir a la mitad la población de jabalíes en Cataluña

El consejero de Agricultura cifra entre 125.000 y 180.000 los ejemplares de cerdos salvajes repartidos por el territorio. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado este miércoles que la Generalitat se propone reducir a la mitad la población de jabalí en Catalunya. Para ello, Ordeig ha anunciado la creación de la Mesa del Jabalí de Cataluña, un organismo que agrupará a administraciones públicas, asociaciones de caza y científicos expertos en fauna cinegética con el objetivo de controlar con más det
Suena a mesón o asador.
Arreglemos el problema que creamos nosotros mutilando la naturaleza. Seguro que nos va a ir bien asi.
Matar jabalís es la única forma que tienes en la actualidad para controlar una población claramente desmandada.
¡No hagamos nada! Los problemas se solucionan solos ...