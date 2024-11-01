La Generalitat propone reducir a la mitad la población de jabalíes en Cataluña

El consejero de Agricultura cifra entre 125.000 y 180.000 los ejemplares de cerdos salvajes repartidos por el territorio. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado este miércoles que la Generalitat se propone reducir a la mitad la población de jabalí en Catalunya. Para ello, Ordeig ha anunciado la creación de la Mesa del Jabalí de Cataluña, un organismo que agrupará a administraciones públicas, asociaciones de caza y científicos expertos en fauna cinegética con el objetivo de controlar con más det