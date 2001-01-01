edición general
8 meneos
14 clics
La Generalitat no halla evidencias de que el brote de peste porcina saliera del laboratorio IRTA-CReSA

La Generalitat no halla evidencias de que el brote de peste porcina saliera del laboratorio IRTA-CReSA

Ordeig afirma que el informe de los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio sostiene que "no hay evidencia" de que el origen del virus esté ahí, ya que sus instalaciones y sus protocolos "están bien". La Generalitat ha asegurado este viernes que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea (CE) y del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada por el Govern catalán para conocer el origen del brote de peste porcina de Collserola (Barcelona), no hay "evidencias" ni "indicios" de que el virus saliera del laboratorio

| etiquetas: peste porcina , no evidencias , brote , saliera , laboratorio
6 2 0 K 81 actualidad
17 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Revisan el laboratorio 2 semanas despues de que saltase la alarma.

Apenas han tenido tiempo en el laboratorio para revisar que estuviese todo en orden para la inspeccion....
1 K 26
Find #11 Find
#1 #3 #4 #5 técnicos de la Comisión Europea (CE) y del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada por el Govern catalán vs meneante medio
3 K 35
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo *
#11
¿Acaso es mentira que la inspeccion ha sido ayer y el brote surgio hace +10 dias?
¿Es mentira que han tenido tiempo en el laboratorio para chequear que todo estuviese bien antes de que llegase la inspeccion?
¿O insinuas que en el laboratorio han seguido tranquilamente trabajando sin preocuparse en mirar si se habian hecho bien todas las cosas?
1 K 4
#13 NanakiXIII *
#11 Pues sí, en este caso sí. Han hecho la revisión hace dos días y ya tienen el informe deprisa y corriendo en el que dicen lo que dicen: que han revisado el protocolo y las instalaciones. En ningún momento eso indica que el protocolo o la instalación no hayan fallado. Si para ti eso es prueba de algo, felicidades, pero a mí me gusta que no me tomen por gilipollas.
0 K 7
#15 torrrquemada
#13 Lo que no comentáis es que en el CReSa estaban haciendo obras.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
Pues nada, volvemos al bocadillo.
1 K 19
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
Un laboratorio que experimenta con virus de peste porcina.
Usaban la misma cepa de la infeccion hasta 2023.
Desde 2025 usan otra cepa.
Surge un foco de peste porcina en jabalies a unos kilometros del laboratorio

A mi se me ocurren varias preguntas de las que los organismos oficiales supongo que tienen las respuestas por los protocolos que se deberian seguir (otra cosa es que se sigan).

¿Agotaron todas las reservas de cepa Georgia2007 cuando dejaron de trabajar con ella? La logica me dice que…   » ver todo el comentario
1 K 18
IrMaNDiÑo #17 IrMaNDiÑo
Jajaja... jajaja...

Un virus que solo está presente en unos poquitos laboratorios de máxima seguridad repartidos por toda Europa, aparece a menos de 1 Km. de uno de esos laboratorios y este no tiene nada que ver.
¿ Habrá llegado desde un laboratorio de Letonia? En un Bocadillo de un camionero Rumano?

Por cierto. La teoría del bocadillo se publicó menos de 48 horas de conocerse el primer caso. Había que colgarle el muerto a alguien inmediatamente y que no se mirase más.
Me recuerda el Madrid Arena cuando había habido una estampidacon una chicas muertas y se dijo inmediatamente que alguien había tirado petardos en la pista... cosa que era totalmente falsa.
0 K 10
#1 Poll
Los protocolos están bien y las instalaciones también ... Problema resuelto.

Los veo investigando accidentes de tráfico o de trabajo. Las infraestructuras bien, el código de circulación bien, los papeles bien ...

El coche/trabajador habrá resbalado con un bocadillo de mortadela.
0 K 10
obmultimedia #2 obmultimedia *
#1 Tambien cabria la posibilidad remota de que hayan soltado el virus de forma intencionada para perjudicar al principal activo que tiene Cataluña:
La exportación de carne de porcino.
"El que pueda hacer, que haga".
3 K 33
#6 k3ym4n
#2 de ser así sospecharía de algún enemigo o país bastante quemado con España , no sé mmmmm. Israel y además al no se comida khoser o como se diga pues ya ves , dos niñ@s de un tiro . Ops el corrector , queria decir dos pájaros de un tiro
2 K 20
#9 Mesopotámico *
#2 También cabe la posibilidad que lo hayan soltado para matar las poblaciones salvajes de jabalies, ya que este tipo de gripe no impide para nada el consumo humano y es seguro comer esta carne. Por cierto, los cerdos caen como chinches con este virus.
0 K 7
#4 NanakiXIII *
Tendrían que analizar las cepas del virus que tienen y cotejarlas con las de los animales muertos.
Mirar por encima el laboratorio no les va a decir una mierda.
1 K 10
FueraSionistasdeMeneame #7 FueraSionistasdeMeneame *
#4 Eso ya lo han hecho, es el virus que se estudiaba en el laboratorio. Y ese y en un montón más de Europa.

Según el Ministerio, todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007. La cepa del virus “Georgia 2007” es un virus de “referencia” que se utiliza con

…   » ver todo el comentario
1 K 17
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo *
#7 No es exacto del todo. Te remito a #8

Una opcion es que aun tuviesen probetas con virus de la cepa, aunque no la usasen ya, y se hayan desecho de ellas "de aquella manera".

Pero eso seria muy burdo y no quiero pensar que fuesen capaces...pero es que hay cada gañan que ya no sabes que creer.
0 K 15
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#4 Ya se saben las cepas que tienen y las de los animales.

"El 19 de junio de 2025, la presidenta del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, Ana Rodríguez Castaño, otorgaba permiso al mismo laboratorio para una investigación: “La biodistribución y el comportamiento del virus de la peste porcina africana mediante la generación de virus fluorescentes a partir de las cepas Ba71, BA71ΛCD2 (cepa atenuada) y Georgia 2001/01, permitiendo el monitoreo de la

…   » ver todo el comentario
0 K 15
#5 angar300
Las de limpieza ya habían pasado... y los jamones del aguinaldo ya estaban repartidos.
0 K 7

menéame