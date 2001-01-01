La Generalitat no halla evidencias de que el brote de peste porcina saliera del laboratorio IRTA-CReSA

Ordeig afirma que el informe de los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio sostiene que "no hay evidencia" de que el origen del virus esté ahí, ya que sus instalaciones y sus protocolos "están bien". La Generalitat ha asegurado este viernes que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea (CE) y del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada por el Govern catalán para conocer el origen del brote de peste porcina de Collserola (Barcelona), no hay "evidencias" ni "indicios" de que el virus saliera del laboratorio
Apenas han tenido tiempo en el laboratorio para revisar que estuviese todo en orden para la inspeccion....
¿Acaso es mentira que la inspeccion ha sido ayer y el brote surgio hace +10 dias?
¿Es mentira que han tenido tiempo en el laboratorio para chequear que todo estuviese bien antes de que llegase la inspeccion?
¿O insinuas que en el laboratorio han seguido tranquilamente trabajando sin preocuparse en mirar si se habian hecho bien todas las cosas?
Usaban la misma cepa de la infeccion hasta 2023.
Desde 2025 usan otra cepa.
Surge un foco de peste porcina en jabalies a unos kilometros del laboratorio
A mi se me ocurren varias preguntas de las que los organismos oficiales supongo que tienen las respuestas por los protocolos que se deberian seguir (otra cosa es que se sigan).
¿Agotaron todas las reservas de cepa Georgia2007 cuando dejaron de trabajar con ella? La logica me dice que… » ver todo el comentario
Un virus que solo está presente en unos poquitos laboratorios de máxima seguridad repartidos por toda Europa, aparece a menos de 1 Km. de uno de esos laboratorios y este no tiene nada que ver.
¿ Habrá llegado desde un laboratorio de Letonia? En un Bocadillo de un camionero Rumano?
Por cierto. La teoría del bocadillo se publicó menos de 48 horas de conocerse el primer caso. Había que colgarle el muerto a alguien inmediatamente y que no se mirase más.
Me recuerda el Madrid Arena cuando había habido una estampidacon una chicas muertas y se dijo inmediatamente que alguien había tirado petardos en la pista... cosa que era totalmente falsa.
Los veo investigando accidentes de tráfico o de trabajo. Las infraestructuras bien, el código de circulación bien, los papeles bien ...
El coche/trabajador habrá resbalado con un bocadillo de mortadela.
La exportación de carne de porcino.
"El que pueda hacer, que haga".
Mirar por encima el laboratorio no les va a decir una mierda.
Según el Ministerio, todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007. La cepa del virus “Georgia 2007” es un virus de “referencia” que se utiliza con
… » ver todo el comentario
Una opcion es que aun tuviesen probetas con virus de la cepa, aunque no la usasen ya, y se hayan desecho de ellas "de aquella manera".
Pero eso seria muy burdo y no quiero pensar que fuesen capaces...pero es que hay cada gañan que ya no sabes que creer.
"El 19 de junio de 2025, la presidenta del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, Ana Rodríguez Castaño, otorgaba permiso al mismo laboratorio para una investigación: “La biodistribución y el comportamiento del virus de la peste porcina africana mediante la generación de virus fluorescentes a partir de las cepas Ba71, BA71ΛCD2 (cepa atenuada) y Georgia 2001/01, permitiendo el monitoreo de la
… » ver todo el comentario