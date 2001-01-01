La Generalitat no halla evidencias de que el brote de peste porcina saliera del laboratorio IRTA-CReSA

Ordeig afirma que el informe de los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio sostiene que "no hay evidencia" de que el origen del virus esté ahí, ya que sus instalaciones y sus protocolos "están bien". La Generalitat ha asegurado este viernes que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea (CE) y del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada por el Govern catalán para conocer el origen del brote de peste porcina de Collserola (Barcelona), no hay "evidencias" ni "indicios" de que el virus saliera del laboratorio