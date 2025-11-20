edición general
4 meneos
26 clics
La Generalitat cierra Primaria y Pediatría en el centro de salud de La Coma tras nueva amenazas a sanitarios

La Generalitat cierra Primaria y Pediatría en el centro de salud de La Coma tras nueva amenazas a sanitarios

Una médica y dos enfermera fueron amenzadas de muerte por una persona que pedía una baja laboral

| etiquetas: baja laboral , paterna , comunidad valenciana , amenazas
3 1 0 K 46 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
#1 VFR
La que se va a liar cuando de verdad se empiece a luchar contra el absentismo laboral
1 K 27
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Que digan el nombre de l persona que ha hecho las amenazas para que todos los vecinos se lo puedan agradecer.
0 K 17
#2 ernovation
Siendo en La Coma, se me va el dedo hacia la tecla G.
0 K 7
#3 unocualquierax *
#2
" El barrio de La Coma, situado en Paterna (Valencia), es una zona residencial caracterizada por una población diversa, con una importante presencia de la cultura gitana ". Según Google.
0 K 7

menéame