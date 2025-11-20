·
4
meneos
26
clics
La Generalitat cierra Primaria y Pediatría en el centro de salud de La Coma tras nueva amenazas a sanitarios
Una médica y dos enfermera fueron amenzadas de muerte por una persona que pedía una baja laboral
|
etiquetas
:
baja laboral
,
paterna
,
comunidad valenciana
,
amenazas
#1
VFR
La que se va a liar cuando de verdad se empiece a luchar contra el absentismo laboral
1
K
27
#4
capitan__nemo
Que digan el nombre de l persona que ha hecho las amenazas para que todos los vecinos se lo puedan agradecer.
0
K
17
#2
ernovation
Siendo en La Coma, se me va el dedo hacia la tecla G.
0
K
7
#3
unocualquierax
*
#2
" El barrio de La Coma, situado en Paterna (Valencia), es una zona residencial caracterizada por una población diversa, con una importante presencia de la cultura gitana ". Según Google.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
