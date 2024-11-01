La generación Z inventa el minimalismo profesional para explicar que quieren ser felices fuera del trabajo

Según un informe de Glassdoor, los trabajadores más jóvenes ven sus trabajos como un medio para conseguir estabilidad financiera, pero reservan su pasión y ambición para las horas libres y para trabajos secundarios cada vez más lucrativos. Es lo que se ha llamado minimalismo profesional: simplificar el trabajo diario y limitar su responsabilidad a lo mínimo y a aquello establecido en su contrato. Nada más. El motivo es evitar las largas jornadas laborales, el estrés y el agotamiento para posicionarse contra la cultura del ajetreo.