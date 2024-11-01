edición general
4 meneos
36 clics
La generación Z inventa el minimalismo profesional para explicar que quieren ser felices fuera del trabajo

La generación Z inventa el minimalismo profesional para explicar que quieren ser felices fuera del trabajo

Según un informe de Glassdoor, los trabajadores más jóvenes ven sus trabajos como un medio para conseguir estabilidad financiera, pero reservan su pasión y ambición para las horas libres y para trabajos secundarios cada vez más lucrativos. Es lo que se ha llamado minimalismo profesional: simplificar el trabajo diario y limitar su responsabilidad a lo mínimo y a aquello establecido en su contrato. Nada más. El motivo es evitar las largas jornadas laborales, el estrés y el agotamiento para posicionarse contra la cultura del ajetreo.

| etiquetas: trabajo , felicidad , generación z , desarrollo personal
3 1 0 K 34 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 34 actualidad
Chinchorro #1 Chinchorro
Minimalismo profesional : si me pagas lo mínimo, haré lo mínimo.
7 K 108
Asimismov #7 Asimismov *
#1 filosofía empresarial de buena gestión de recursos.
Los boomers decían: me engañan en el sueldo, pero no en lo que trabajo. Hemos calentado muchas sillas en horario laboral.
0 K 12
Mark_ #2 Mark_
Igual es porque lo que vienen detrás se han dado cuenta de que por mucho que trabajes, siempre serás pobre. Nunca tendrás una casa. Nunca tendrás un coche. Siempre ascienden a un subnormal antes que a ti sólo porque saben lamer el ojete un poco más profundo. Y luego cuando ves a caraduras viviendo del aire y diciendo que los demás cobran paguitas cuando son ellos los que viven de la mamela.

¿Para qué dejarme el tiempo en trabajos de mierda, si siempre van a ser una mierda?
2 K 36
jonolulu #4 jonolulu
Yo quiero ser feliz dentro y fuera del trabajo :shit:
0 K 14
Corvillo #3 Corvillo
A ver si van a conseguir lo que las anteriores generaciones no pudieron con sus sindicatos (blancos)....
0 K 9
#5 Zerjillo
Le ponen nombre chulo y novedoso a lo que debería ser normal. Trabajo por lo que me pagan. Ni un poco más. Y mi pasión y diversión, no tiene que ver con el trabajo. Ojo, que podría serlo, pero desde luego no es lo normal.
0 K 7
#6 Kikiru
Realmente se han dado cuenta que van a heredar dinero y el piso de los padres, abuelos o de los tíos más pronto que tarde y pueden esperar.

Va a haber una generación nacida a partir de 1970 que se va a ver con varias propiedades y los nacidos a partir del año 2000 ni te cuento.
0 K 6

menéame