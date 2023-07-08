Una generación atrapada en la precariedad: 2,5 millones de jóvenes españoles sufren pobreza o exclusión

Los indicadores económicos dibujan un país en crecimiento, pero muchos jóvenes españoles no perciben esos avances en su día a día. Desde 2007, la exclusión social entre la población infantil y juvenil no ha dejado de aumentar, y ambos grupos se han convertido en “los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual”, según el IX Informe FOESSA, elaborado por la fundación vinculada a Cáritas y presentado este miércoles. Hoy, 2,5 millones de los jóvenes viven en situación de exclusión social.
| etiquetas: cáritas , exclusión social , juventud
-la vivienda por las nubes, el ministerio de vivienda no hace nada
-la cesta de la compra disparada
-la gente joven con un nihilismo por falta de futuro que da pena
-Precariedad laboral máxima, lo de los fijos discontinuos es una puta broma
-Sanidad nefasta ( que si, que es de las comunidades autónomas, pero de puto culo)
-Combustible carisimo pese a estar mas barato que nunca.. etc, etc, etc
Y si, la culpa siempre es fuera, de los rusos, de los ucranianos, que a usa le caemos mal, pero el gobierno responsabilidad 0
Seguro que cuando gobiernen otra vez lo van a hacer mejor!!!.
Espero que no gobiernen nunca por el bien de todos.
PS será su digno sucesor.
eZPaña va bien.
www.elindependiente.com/espana/2023/07/08/latinos-por-abascal-la-banda "Latinos por Abascal", la banda sonora de Vox "por una España grande"
La presión fiscal es un dato relativo, osea tiene en cuenta sueldos, y tambien coste de la vida.
Supongo que no pensará que (por ejemplo) en Francia (presion fiscal 8 puntos por encima de la española), solo pagan un 8% mas de impuestos.
"Y el total, de subir."
Yo ese dato no lo tengo, y me temo que tu ni lo has buscado, pero el dato lo has dado como ejemplo de "politicas socialistas del PSOE" cuando en la… » ver todo el comentario
"- Mantener una de las presiones fiscales más altas del mundo"
Es falso, la presión fiscal española (37,1%) es inferior a la media de la UE (41%)
datosmacro.expansion.com/impuestos/presion-fiscal
"- Aumentar el número de empleados públicos siempre que gobierna"
Falso, al menos los de dependen del estado no dejan de bajar:… » ver todo el comentario
Con sueldos mucho menores.
Eso indica que el nivel de impuestos es igual o incluso superior.
Falso, al menos los de dependen del estado no dejan de bajar:
Y el total, de subir.
los salarios de las empresas no los puede fijar el gobierno.
Lo que sí puede hacer el gobierno es subir y subir cada vez más los impuestos a los asalariados, y carga fiscal asociada, para que el salario real sea cada vez más bajo, y así ellos poder comprar sus votitos a pensionistas y funcionarios.
Ya te lo han explicado. Gracias, se me hace pesado andar siempre con lo mismo.
Te recomiendo leer aunque solo sea la definición de socialismo.
El PSOE es un partido de centro liberal, y eso siendo MUY generoso. Pero mucho. Lo que han privatizado esos traidores y las leyes represivas de la clase trabajadora que han aprobado y mantenido da para decir que el PSOE es un partido tibio de derechas.
¿Tu sabes siquiera lo que es el socialismo? Ponme un ejemplo, uno solo, de políticas socialistas del PSOE.
- Mantener una de las presiones fiscales más altas del mundo
- Aumentar el número de empleados públicos siempre que gobierna
- hacer que las pensiones ya sean las más altas de la UE en relación a los salarios
Y un largo etcétera.