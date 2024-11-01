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¿Por qué las gatas se comen a sus gatitos recién nacidos?

¿Por qué las gatas se comen a sus gatitos recién nacidos?

Una camada de gatitos que está por nacer siempre es motivo de nerviosismo en el hogar, pero también de emoción. Seguramente has estado ansioso por la llegada de los nuevos miembros de la familia, preguntándote cómo será la vida con los pequeños. Sin embargo, en ocasiones estas ideas son truncadas cuando descubres que tu gata, la madre de los mininos, ha decidido comerse a alguna de sus crías, e incluso a la camada completa. ¿Qué puedes hacer si tu gata se come a sus gatitos? Lo primero, mantener la calma.

| etiquetas: gatas , comida , gatitos , camada
2 1 0 K 37 gatos
6 comentarios
2 1 0 K 37 gatos
taSanás #1 taSanás
Porque es el único momento, luego les coges cariño y ya no puedes hacerles nah :-(

Me lo dijeron con mis hijos y no hice caso… y ahora pagando universidad y copas :-(
6 K 79
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Perdiste la oportunidad. Además, con salsa barbacoa quedan muy bien.
1 K 31
pepel #3 pepel
Porque no pueden darles de comer. Los humanos los llevaban a la Inclusa.
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#4 capitan.meneito
Qué curioso, los conejos también se comen a sus crías.
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#4 Y los hamsters, y seguro que un montón más de animales.
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#6 capitan.meneito
#5 Perro sanxe también come bebés :troll:
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menéame