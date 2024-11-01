García Castellón y Antonio Piña: los dos señalados por esconder la corrupción del PP en 'Kitchen'

Esta última semana estallaba una auténtica bomba de relojería al conocerse que la Audiencia Nacional había pasado por alto documentación sensible de la denominada Operación Kitchen tales como informes o audios, librando de responsabilidad a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Con todo, puede que el modus operandi no sorprenda tanto si se atiende a los jueces que se situaron al frente de la pieza separada que durante dos años permaneció prácticamente invisible: Manuel García-Castellón y Antonio Piña.