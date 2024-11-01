edición general
García Castellón y Antonio Piña: los dos señalados por esconder la corrupción del PP en 'Kitchen'

Esta última semana estallaba una auténtica bomba de relojería al conocerse que la Audiencia Nacional había pasado por alto documentación sensible de la denominada Operación Kitchen tales como informes o audios, librando de responsabilidad a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Con todo, puede que el modus operandi no sorprenda tanto si se atiende a los jueces que se situaron al frente de la pieza separada que durante dos años permaneció prácticamente invisible: Manuel García-Castellón y Antonio Piña.

El otro día vi al García-Prevaricación en la tele, en el programa de Risto, era vomitivo ver a ese juecezuelo cargado de razón, pretendiendo aparentar ser un ser de luz.
Por si alguien no lo recuerda, García Castellón era titular que había que traerse desde el extranjero mientras se enviaba al juez Velasco a "escarbar cebollinos", que al PP no le gustaba cómo estaba investigando casos como Lezo o Púnica.

