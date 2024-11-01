edición general
Garamendi (CEOE) dice que el Gobierno "se pone morado" con las cotizaciones que pagan las pensiones

El líder de la gran patronal responde a las críticas del presidente Sánchez, para que los empresarios subieran los salarios: "Parece que hay que buscar enemigos para tapar alguna miseria

vicus.
Para morado lo que cobra Garamendiote al año. Tapar miserias dice...Será la miseria que se les paga a los trabajadores por parte del patrono, creo.
pepel
Sí, sr. Garamendi; las pensiones cotizamos.
sleep_timer
En España los sueldos son una puta mierda, Garamendi. No le eches la culpa al empedrado.
Destrozo
Garanendi puta cucaracha. Ladrón.
k3ym4n
Hay que subir los sueldos Garamendi mamon
sliana
Un falso autónomo confeso no tiene mucha credibilidad
