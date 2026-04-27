Garamendi carga contra Yolanda Díaz: "Ya no hay decretos ley, hay reales órdenes, como en la época de Franco"

En cuanto a la energía nuclear, ha afirmado que "no tiene mucho sentido" darle la espalda e insta a hablar de la "autonomía estratégica".Más información: Garamendi alerta de que una parte de los salarios no llega a la sociedad porque "se la comen los impuestos"
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Esperate a que entren los tuyos y entonces todos los problemas de decretos ley, de indultos, de no tener presupuestos y esas cosas dejarán de ser importantes.
Es más, el PIB de repente será la mejor medida para definir el estado de la nación.