El garaje de motos de Neymar está lleno de superbikes japonesas carísimas. Lo mejor es que le han caído de rebote

El garaje de motos de Neymar está lleno de superbikes japonesas carísimas. Lo mejor es que le han caído de rebote

El garaje de Neymar ha circulado por internet como una de esas colecciones de coches imposibles, una alineación de todo tipo de máquinas raras

neymar , motos , garaje , colección
Rogue #1 Rogue
Más vale se se saque el graduado escolar
#3 mcfgdbbn3
Eso le pasa por no sujetarlas bien, se cae una, y hace un efecto dominó hasta la pared, ahí rebota y cae en sentido contrario y se caen el resto que no se cayeron antes. :-P
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
La Ducati Senna es de 2014 y sigue siendo más bonita que la mayoría fabricado hasta ahora. Lástima que Ducati haya dejado de fabricar motos italianas para fabricar motos japonesas.
Catacroc #5 Catacroc
De que te vale tener esa coleccion si por un lado por contraro no le permitiran montar en moto y por otra no tendra ni idea de como llevarlas. Que no es lo mismo montar en moto que montar en alguno de esos bichos que a la que te despistas la moto se va sola sin ti.
Narmer #2 Narmer
Dale a un tonto dinero…
