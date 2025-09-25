El ‘Gandalf de la Bolsa’ amasa una fortuna de 3.700 millones tras comprar 500 empresas: Mark Leonard ha logrado que su compañía se revalorice un 30.000% en 20 años

Como Gandalf ‘el Gris’ —el hechicero que creó J.R.R. Tolkien para su obra El Señor de los Anillos—, Leonard ha sido capaz de reunir bajo el manto de la cotizada Constellation Software a un variopinto grupo de programadores y desarrolladores informáticos que operan en todo tipo de sectores. Firmas tan pequeñas como los hobbits o los enanos, despreciadas por los grandes gigantes tecnológicos, pero que con el liderazgo de Leonard se han alistado en una compañía del anillo de genios digitales, respetada ahora en todo el mundo.