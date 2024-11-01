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Qué gana China con la guerra de Trump en Irán

Ante la crisis por el cierre de Ormuz, Pekín ha demostrado estar más preparado que Estados Unidos frente a un mundo inestable

| etiquetas: eom , china , iran , usa
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8 comentarios
1 1 8 K -54 actualidad
Connect #1 Connect *
¿Que sentido tiene enviar un artículo que no se puede leer porque es muro de pago? El artículo tiene interés si se lee entero. Otra cosa es una noticia que han matado a alguien o algo así. El titular y poco mas es lo que interesa. Pero eso un artículo de investigación. Si no se lee entero no tiene sentido.
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u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
“Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”, rezaba la portada de The Economist a principios de abril, mostrando a un Xi Jinping sonriente detrás de Donald Trump. Y es que Estados Unidos está erosionando su propia reputación con la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y el tono confrontacional con sus aliados. China, en contraste, recoge los frutos: un modelo comercial y energético que ha resistido mejor al shock, el acercamiento de socios internacionales y vía…   » ver todo el comentario
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u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
#3 hecho por esta vez ya que me he equivocado
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u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
#7 llevo años aquí y todavía no he catalogado usuarios, pero sé que hay dobles varas de medir
Sinceramente me equivoqué
Ni siquiera sé si se puede ver en “modo lectura”
Es un buen artículo y los del EOM me parecen competentes
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u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
No lo sabía, soy subscritor
Si un @admin lo quita yo tan feliz
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andarak #3 andarak
#2 publica el artículo en comentario, ya está publicado, y así podemos leerlo.
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cosmonauta #7 cosmonauta
#2'Lo irónico es ver algunos de los que votan muro de pago, que lo es, y lo relajados que son con las normas en otros envios de su cámara de eco.
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cocolisto #6 cocolisto
En la guerra no gana nadie.
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menéame