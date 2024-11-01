·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8440
clics
El vídeo animado que pone en duda el atentado contra Trump y arrasa en redes
7701
clics
Mujeres orinando en Londres, 1995 [Eng]
5320
clics
Las paguitas y las subvenciones: guía rápida
4732
clics
Reportera de 'Mañaneros 360' se sale del guion para contar que su casero la quiere echar de la casa en Madrid
3452
clics
Tu derecho a la vivienda
más votadas
424
El Congreso aprueba una iniciativa para acabar con los bloqueos de LaLiga
520
El principal problema económico actual es que las grandes corporaciones no pagan impuestos
375
El escándalo de la endogamia universitaria explicado con la familia De Paco: el padre le dirigió la tesis a la esposa y al hijo y ella a la hija
413
"Ojalá estallara una guerra, SERÍA FELIZ M4T4NDO a tíos como tú". Denuncia de Rubén Sánchez
398
El policía de la caja B del PP denuncia “presiones” de los mandos para no incluir a Rajoy como perceptor de dinero negro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
65
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Qué gana China con la guerra de Trump en Irán
Ante la crisis por el cierre de Ormuz, Pekín ha demostrado estar más preparado que Estados Unidos frente a un mundo inestable
|
etiquetas
:
eom
,
china
,
iran
,
usa
1
1
8
K
-54
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
8
K
-54
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Connect
*
¿Que sentido tiene enviar un artículo que no se puede leer porque es muro de pago? El artículo tiene interés si se lee entero. Otra cosa es una noticia que han matado a alguien o algo así. El titular y poco mas es lo que interesa. Pero eso un artículo de investigación. Si no se lee entero no tiene sentido.
3
K
40
#4
u_1cualquiera
“Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”, rezaba la portada de The Economist a principios de abril, mostrando a un Xi Jinping sonriente detrás de Donald Trump. Y es que Estados Unidos está erosionando su propia reputación con la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y el tono confrontacional con sus aliados. China, en contraste, recoge los frutos: un modelo comercial y energético que ha resistido mejor al shock, el acercamiento de socios internacionales y vía…
» ver todo el comentario
1
K
25
#5
u_1cualquiera
#3
hecho por esta vez ya que me he equivocado
1
K
25
#8
u_1cualquiera
#7
llevo años aquí y todavía no he catalogado usuarios, pero sé que hay dobles varas de medir
Sinceramente me equivoqué
Ni siquiera sé si se puede ver en “modo lectura”
Es un buen artículo y los del EOM me parecen competentes
1
K
25
#2
u_1cualquiera
No lo sabía, soy subscritor
Si un
@admin
lo quita yo tan feliz
1
K
25
#3
andarak
#2
publica el artículo en comentario, ya está publicado, y así podemos leerlo.
0
K
9
#7
cosmonauta
#2'Lo
irónico es ver algunos de los que votan muro de pago, que lo es, y lo relajados que son con las normas en otros envios de su cámara de eco.
1
K
25
#6
cocolisto
En la guerra no gana nadie.
0
K
20
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sinceramente me equivoqué
Ni siquiera sé si se puede ver en “modo lectura”
Es un buen artículo y los del EOM me parecen competentes
Si un @admin lo quita yo tan feliz