Gamberrada "facha" en Pedreguer: Arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan "viva España" y roban la bandera de Palestina

"Milhòmens". Bueno, fueron seis o siete jóvenes de 18 y 19 años que, atacados de ardor patriótico (y ardor etílico), decidieron hacer la gamberrada "facha" de la noche en Pedreguer

Dakaira #4 Dakaira
Que gente tan encantadora...
alfre2 #3 alfre2
Otra piara sin correa
#5 laruladelnorte
la Policía Local ha identificado a los incívicos. "Mover una barrera taurina y quitar los bolardos de seguridad que cierran las vías no es una broma. Es una imprudencia grave que pone en peligro la seguridad vial", ha advertido la Policía de Pedreguer, que apunta también que la barrera la utilizaron para "acceder ilegítimamente al bancó del Ayuntamiento".

La borrachera les va a salir cara...
Lamantua #2 Lamantua
Chiquilladas que diría Marhuenda.
Tontolculo

Gamberrada? Delicuencia
Gamberrada? Delicuencia
#6 harverto *
Qué bonito, la juventud apoyando el genocidio, como si fuera de pura raza germánica.
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
La extrema izquierda ha perdido por completo a la juventud. Yo creo que llamandolos fachas podrán reconquistarlos.
