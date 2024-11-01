Gamarra tilda de "chascarrillos de fin de semana" las palabras de vicesecretario del PP cuestionando la higiene de Sumar

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha calificado como "chascarrillos de fin de semana" las palabras del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, cuestionando la higiene de los dirigentes de Sumar.
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Haces bien, parece que es lo que gusta en el PP
Que no se dirán y nos dirán sin micro. Los chavales que se están fumando unos lereles aquí abajo en el parque, tienen más educación que esta peña.