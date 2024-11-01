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Gamarra tilda de "chascarrillos de fin de semana" las palabras de vicesecretario del PP cuestionando la higiene de Sumar

Gamarra tilda de "chascarrillos de fin de semana" las palabras de vicesecretario del PP cuestionando la higiene de Sumar

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha calificado como "chascarrillos de fin de semana" las palabras del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, cuestionando la higiene de los dirigentes de Sumar.

| etiquetas: gamarra , chascarrillos , pp , jaime de los santos
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5 comentarios
6 0 0 K 71 politica
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿Lo dijo antes o despues de limpiarse los polvos de la nariz?
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Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
#1 otro chascarrillo!!
Haces bien, parece que es lo que gusta en el PP
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Dene #5 Dene
Si le llaman Cucaracha también es un chascarrillo???
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#2 solojavi
Supongo si alguien de sumar hiciera esa generalización sobre su partido relacionándolos con cocaína, putas, comisiones y muchas otras cosas se reiría mucho por lo del chascarrillo campechano.
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MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
Sucia hijadefruta!!! Según ellos....
Que no se dirán y nos dirán sin micro. Los chavales que se están fumando unos lereles aquí abajo en el parque, tienen más educación que esta peña.
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menéame