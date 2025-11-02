edición general
Gamarra asegura que Mazón y Feijóo mantendrán una conversación este domingo sobre la situación política en la Comunitat Valenciana

"En las próximas horas, durante el día de hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que se analizará el contexto político de la Comunidad Valenciana. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las del Partido Popular en dicha comunidad", ha señalado a preguntas de la SER en un acto en Logroño.

Kantinero #2 Kantinero
Van con un año y 229 muertos de retraso
sotillo #5 sotillo
#2 Estos el retraso lo llevan en el ADN esculpido con un cuerno
Deviance #8 Deviance
#5 Exacto, el retraso lo llevan intrínseco; por otro lado, seguro que tendrán una reunión para ver como se reúnen en un nuevo consejo para abordar el tema de si hay que reunirse para ver si dimite o no. y luego ya después hacen otro consejo de malandrines partido.
Pelillos a la mar.
ansiet #4 ansiet
Si no dimite es un puto cabrón irresponsable desgraciado, si dimite también.
El daño está hecho ya y es irreparable.
Ni olvido ni perdón.
Mazón a prisión
sotillo #6 sotillo
#4 Tranquilo que de todo menos dimitir
obmultimedia #1 obmultimedia
Mañana Mazon dimite.
#3 vicox
#1 Si dimite demostrará que podía hacerle dimitir, y si no dimite confirma que Feijó no manda nada en el partido.
