Gamarra asegura que Mazón y Feijóo mantendrán una conversación este domingo sobre la situación política en la Comunitat Valenciana

"En las próximas horas, durante el día de hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que se analizará el contexto político de la Comunidad Valenciana. En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las del Partido Popular en dicha comunidad", ha señalado a preguntas de la SER en un acto en Logroño.