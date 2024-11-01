edición general
Gallup dejará de medir la aprobación presidencial tras 88 años [Ing]

Gallup dejará de realizar sondeos sobre la popularidad del presidente tras más de ocho décadas haciéndolo, según confirmó la agencia de sondeos de opinión pública a The Hill el miércoles. La empresa afirmó que a partir de este año dejará de publicar los índices de popularidad y favorabilidad de figuras políticas individuales, y señaló en un comunicado que «esto refleja una evolución en la forma en que Gallup enfoca su investigación pública y su liderazgo intelectual».

wildseven23 #4 wildseven23
Pues me parece que alguien se ha hecho caquita.
JanSmite #1 JanSmite *
Igual es porque la aprobación de Trump está en los 3x%, y bajando… :-P
ur_quan_master #2 ur_quan_master
La ignorancia es la fuerza...
JanSmite #3 JanSmite
#2 Trump está siguiendo PASO A PASO el manual del fascismo:

twitter.com/TheTNHoller/status/2021453287279690126?s=20
Eibi6 #5 Eibi6
A Donaldinho le gusta esta noticia
