Gallup dejará de medir la aprobación presidencial tras 88 años [Ing]

Gallup dejará de realizar sondeos sobre la popularidad del presidente tras más de ocho décadas haciéndolo, según confirmó la agencia de sondeos de opinión pública a The Hill el miércoles. La empresa afirmó que a partir de este año dejará de publicar los índices de popularidad y favorabilidad de figuras políticas individuales, y señaló en un comunicado que «esto refleja una evolución en la forma en que Gallup enfoca su investigación pública y su liderazgo intelectual».