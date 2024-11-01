edición general
Galicia estrena vuelos directos con Nueva York en una nueva ruta sin precedentes

La aerolínea United Airlines acaba de sorprender al anunciar una ruta sin precedente entre Estados Unidos y Galicia

4 comentarios
#2 omega7767
uuuu, esto no debió sentar bien en Alvedro y Peinador
eli_baley #3 eli_baley
United, usando 737-800. Mismo avión que Ryanair, espero que con más espacio para las piernas. Imagínense 8 horas en un Ryanair.
d5tas #4 d5tas
#3 Hombre, no usan ese avión para vuelos intercontinentales. Se va bastante cómodo con los que cruzan el charco. Pero eso si, como tengas que coger otro vuelo para la costa Oeste te mueres porque están igual o mas apretados que los Ryanair y son 5 horas de trayecto.
Castigadordepagascalers #1 Castigadordepagascalers
Aerococaaaa :-O :-O :-D :-D
