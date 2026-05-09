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Ecologistas reclaman la suspensión de la pesca del salmón en el Ulla ante su declive del 80%

Ecologistas reclaman la suspensión de la pesca del salmón en el Ulla ante su declive del 80%

Unas 30 personas se concentraron este sábado en Pontevea, en el límite entre las provincias de Pontevedra y A Coruña, para reclamar la suspensión de la pesca del salmón en el río Ulla y exigir medidas urgentes para proteger una especie que consideran al borde de la desaparición. La protesta, convocada por colectivos ecologistas y conservacionistas, se desarrolló bajo el lema “Salmón vivo, Ulla vivo”, coincidiendo con la celebración del tradicional concurso internacional de pesca de A Estrada coincidiendo cada año con la Festa do Salmón.

| etiquetas: ulla , salmón , galicia
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3 comentarios
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Pip_ #1 Pip_
Explicado con más claridad (en gallego): Unha concentración en defensa do salmón do Ulla piden suspender un campionato de pesca: "É un peixe en extinción" www.nosdiario.gal/articulo/social/concentracion-defensa-do-salmon-do-u
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Na...mejor mañana
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menéame