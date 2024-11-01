Gabinete Relámpago: el gobierno de 24 horas durante la monarquía isabelina

La inestabilidad política del siglo XIX en España, cuando tenía lugar tercer gobierno del general Ramón María Narváez y durante el definitivo reinado de Isabel II, nos dejó situaciones cuanto menos curiosas. Uno de estos efímeros periodos es el conocido como el “Gobierno-relámpago”. La tarde del 18 de octubre de 1849, el general dimite junto a todo su equipo de gobierno por razones que aún no llegamos a conocer y comprender en su totalidad. No obstante, el nuevo gobierno encomendado al conde de Clonard durará sólo 24 horas