Gabinete Relámpago: el gobierno de 24 horas durante la monarquía isabelina

La inestabilidad política del siglo XIX en España, cuando tenía lugar tercer gobierno del general Ramón María Narváez y durante el definitivo reinado de Isabel II, nos dejó situaciones cuanto menos curiosas. Uno de estos efímeros periodos es el conocido como el “Gobierno-relámpago”. La tarde del 18 de octubre de 1849, el general dimite junto a todo su equipo de gobierno por razones que aún no llegamos a conocer y comprender en su totalidad. No obstante, el nuevo gobierno encomendado al conde de Clonard durará sólo 24 horas

rmdf #3 rmdf
#1 Gracias
0 K 9
pepel #4 pepel
En España cobrarían la paga vitalicia.
0 K 20
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#4 Era en España.
0 K 11
#2 ombresaco
Ya duró más que la República Catalana :-)
0 K 11
#5 oscarcr80
Prefiero el Caligari.
0 K 7

