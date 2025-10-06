·
Última hora: Lecornu dimite como primer ministro francés un día después de formar gobierno
Al día siguiente de la formación de su gobierno, Sébastien Lecornu ha presentado su dimisión a Emmanuel Macron, quien la aceptó, anunció el Palacio del Elíseo.
|
etiquetas
:
lecornu
,
dimisión
,
francia
54 comentarios
Comentarios destacados:
#4
#2
Entre todos no, esto es cosa de Macron, que no está dispuesto a negociar con la izquierda.
cocolisto
Se empieza a acabar el filibusterismo macronista.
9
K
150
#37
El_Tio_Istvan
#4
#6
#1
youtu.be/8pHQBpJGjss?si=syTiuu0YhoAoCn9x
1
K
32
#9
Milmariposas
Yo ya vaticiné que duraría lo que dura un bombón en la puerta de un colegio. Y... bingo!
Macron, cabrón, convoca elecciones presidenciales. Sino, te van a dar p'al pelo!
6
K
86
#33
MADMax2
#9
¿los que andan con gobiernos justitos, con los apoyos mermados y les cueste sacar leyes porque sos socios no les apoyan, deberían convocar elecciones?
Por aquí deberían oírte ...
1
K
13
#45
egon_
#33
El Gobierno actual ha logrado sacar adelante casi el 90% de las propuestas presentadas en el congreso.
Supongo que te referirás a otro país.
2
K
23
#2
Inutil
*
Entre todos, dejando vía libre a Le Pen
4
K
51
#4
shake-it
#2
Entre todos no, esto es cosa de Macron, que no está dispuesto a negociar con la izquierda.
59
K
543
#12
Inutil
*
#4
cierto. Me colé
3
K
47
#21
Nouser
#4
La verdad es que ya no entiendo cuál es el plan ¿Hundir el centro-derecha quedando cómo unos inútiles para que los votantes huyan a la derecha? Supongo que prefiere hundir el barco antes que dejar a la izquierda tocar ni un poquito de poder.
10
K
95
#24
shake-it
#21
Así es, a la izquierda ni agua. Y convirtiéndose así, una vez más, los tontos útiles del fascismo.
9
K
88
#43
listillo
*
#21
hasta que, quizá, la gente se harte y vote mucho más a la izquierda solo para joder al poder... O era a la extrema derecha? Me he perdido, que alguien me indique el camino. Izquierda y luego dos calles más abajo a la derecha, justo al extremo.. No?
0
K
7
#44
Nouser
#43
La respuesta es sencilla: cuando las cosas están jodidas ¿le echas la culpa a los de arriba o a los de abajo?
2
K
17
#47
PsySkeletor
#44
grande esa.
Me la guardo.
0
K
9
#53
KerryCaverga
#44
algunos a los de mas abajo, a los inmigrantes pobres
0
K
6
#54
shake-it
#43
Lo de
#28
a lo mejor te aclara algo las cosas
0
K
17
#25
rendri
#4
es que no es ni de izquierda ni de derecha pero oye todos estos nunca quieren saber nada de la izquierda.
4
K
38
#28
shake-it
#25
Una explicación gráfica brillante
www.instagram.com/reel/DO8MteFEmDm/
4
K
45
#35
capu
#28
Es que son lo mismo, unos son nazis raciales, los otros nazis económicos aunque se llamen liberales.
1
K
12
#42
MADMax2
#31
vaya, parece que
#_28
no me ajunta ... me cuelgo que vosotros para que no quede descolgado
#25
#35
0
K
10
#51
balancin
#4
a nivel económico, nombra 3 diferencias.
0
K
9
#14
Ninethousand
#2
Un detalle menor, pero: dejando vía libre a su partido, porque ella no va a poder presentarse en un buen puñado de años a causa de su condena.
1
K
18
#7
fareway
Desde el 2018... vamos a por el octavo.
3
K
44
#23
tragicomedia
#7
Luego se rien de cuando Sanchez dice que tiene un gobierno de los mas estables de Europa
3
K
39
#40
MADMax2
*
#23
Porque Feijó realmente no quiere gobernar, que si no .. ya veríamos
[va con sorna pero no, o pero si, como lo quieras ver
]
0
K
10
#3
themarquesito
Me ha recordado al Gabinete Relámpago
2
K
39
#26
Sacapuntas
*
#20
Sí. Para ahorrarse recibir hostias como panes. Dice: "Hundámonos... El resultado será el mismo y nos ahorrará algunos golpes."
3
K
38
#1
Vactor20
Otro para la lista. A este paso si me voy a creer que los primeros ministros franceses son becarios, porque no duran mas de 6 meses
3
K
36
#13
Dene
#1
donde esté la lechuga francesa que se quite la lechuga inglesa!!
4
K
48
#32
Eibi6
#1
Italia conquisto Francia y yo no me entere{grin}
0
K
9
#49
Battlestar
#1
Bueno, mientras no duren 8 segundos.
1
K
25
#30
autonomator
*
#20
Hundamoslo nosotros, el resultado será lo mismo y nos evitaremos las hostias.
1
K
25
#39
Mk22
Nadie quiere ser el que haga el inevitable recorte de las pensiones.
2
K
24
#41
perica_we
#39
que lo haga macron!
0
K
7
#38
woody_alien
Lecornu et frappé.
1
K
23
#10
Antipalancas21
jajajajajaja , cada vez le duran menos sus primer ministro a Macron, vaya caos que es Francia y sus políticos.
0
K
20
#8
DatosOMientes
Como buen francés...
1
K
20
#16
qwe_sin_la_q
Se rindió pronto
1
K
20
#15
giputxilandes
Insertar meme del abuelo Abe cuando se le sueltan los tirantes y se le caen los pantalones.
1
K
20
#19
RoneoaJulieta
Ha sido flor (de lis) de un día
1
K
16
#48
angelitoMagno
Pufff, menos mal que en España tenemos estabilidad institucional, que está media Europa con problemas para formar gobiernos estables.
0
K
16
#34
Tunguska08Chelyabinsk13
Le gatillé!!
0
K
12
#11
ombresaco
Espero que amplíen la noticia, porque de momento es poco más que un telegrama
0
K
11
#17
autonomator
#11
este francés lo ha resumido "ferpectamente"
x.com/PaulSugy/status/1975104759641317812
8
K
109
#20
R2dC
#17
Traducción, si gu plé. Que yo no compro pan.
Este es el pirata de asterix y obelix, en donde el mismo se hunde el barco para ahorrarles la labor a los protas?
2
K
22
#18
Nouser
#11
Realmente no hay mucho más que contar. No había llegado ni a formar gobierno.
0
K
7
#29
cocolisto
#11
El cuerpo de la noticia y sus implicaciones es bastante extenso.
0
K
20
#36
ombresaco
#29
ahora sí, cuando lo miré por primera vez eran dos párrafos
1
K
31
#31
MADMax2
vaya tontada...
0
K
10
#52
glynch
Sebastián Elcornudo??
0
K
7
#46
Rogue
Lecornu (el cornudo)
0
K
7
#5
lordban
Sébastien Lecornu parece nombre de personaje de novela.
0
K
7
#22
poxemita
#5
creo que es de origen español, y que una antepasada suya engañaba sistemáticamente a su esposo.
3
K
33
#27
lordban
#22
Lo primero que he pensado, pero luego he visto el nombre y suena a la bestia con cuernos, es el mr Grey francés.
0
K
7
#50
Dravos
a este ritmo van a terminar nombrando primer ministro a Fernando Arrabal.
0
K
6
Ver toda la conversación (
54
comentarios)
