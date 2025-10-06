edición general
150 meneos
880 clics
Última hora: Lecornu dimite como primer ministro francés un día después de formar gobierno

Última hora: Lecornu dimite como primer ministro francés un día después de formar gobierno

Al día siguiente de la formación de su gobierno, Sébastien Lecornu ha presentado su dimisión a Emmanuel Macron, quien la aceptó, anunció el Palacio del Elíseo.

| etiquetas: lecornu , dimisión , francia
93 57 0 K 453 actualidad
54 comentarios
93 57 0 K 453 actualidad
Comentarios destacados:              
#4 #2 Entre todos no, esto es cosa de Macron, que no está dispuesto a negociar con la izquierda.
cocolisto #6 cocolisto
Se empieza a acabar el filibusterismo macronista.
9 K 150
Milmariposas #9 Milmariposas
Yo ya vaticiné que duraría lo que dura un bombón en la puerta de un colegio. Y... bingo! xD xD

Macron, cabrón, convoca elecciones presidenciales. Sino, te van a dar p'al pelo!
6 K 86
#33 MADMax2
#9 ¿los que andan con gobiernos justitos, con los apoyos mermados y les cueste sacar leyes porque sos socios no les apoyan, deberían convocar elecciones?

Por aquí deberían oírte ...
1 K 13
#45 egon_
#33 El Gobierno actual ha logrado sacar adelante casi el 90% de las propuestas presentadas en el congreso.

Supongo que te referirás a otro país.
2 K 23
Inutil #2 Inutil *
Entre todos, dejando vía libre a Le Pen
4 K 51
shake-it #4 shake-it
#2 Entre todos no, esto es cosa de Macron, que no está dispuesto a negociar con la izquierda.
59 K 543
Inutil #12 Inutil *
#4 cierto. Me colé
3 K 47
#21 Nouser
#4 La verdad es que ya no entiendo cuál es el plan ¿Hundir el centro-derecha quedando cómo unos inútiles para que los votantes huyan a la derecha? Supongo que prefiere hundir el barco antes que dejar a la izquierda tocar ni un poquito de poder.
10 K 95
shake-it #24 shake-it
#21 Así es, a la izquierda ni agua. Y convirtiéndose así, una vez más, los tontos útiles del fascismo.
9 K 88
#43 listillo *
#21 hasta que, quizá, la gente se harte y vote mucho más a la izquierda solo para joder al poder... O era a la extrema derecha? Me he perdido, que alguien me indique el camino. Izquierda y luego dos calles más abajo a la derecha, justo al extremo.. No?
0 K 7
#44 Nouser
#43 La respuesta es sencilla: cuando las cosas están jodidas ¿le echas la culpa a los de arriba o a los de abajo?
2 K 17
PsySkeletor #47 PsySkeletor
#44 grande esa.
Me la guardo.
0 K 9
#53 KerryCaverga
#44 algunos a los de mas abajo, a los inmigrantes pobres
0 K 6
shake-it #54 shake-it
#43 Lo de #28 a lo mejor te aclara algo las cosas
0 K 17
rendri #25 rendri
#4 es que no es ni de izquierda ni de derecha pero oye todos estos nunca quieren saber nada de la izquierda.
4 K 38
shake-it #28 shake-it
#25 Una explicación gráfica brillante

www.instagram.com/reel/DO8MteFEmDm/
4 K 45
capu #35 capu
#28 Es que son lo mismo, unos son nazis raciales, los otros nazis económicos aunque se llamen liberales.
1 K 12
#42 MADMax2
#31 vaya, parece que #_28 no me ajunta ... me cuelgo que vosotros para que no quede descolgado #25 #35
0 K 10
balancin #51 balancin
#4 a nivel económico, nombra 3 diferencias.
0 K 9
#14 Ninethousand
#2 Un detalle menor, pero: dejando vía libre a su partido, porque ella no va a poder presentarse en un buen puñado de años a causa de su condena.
1 K 18
fareway #7 fareway
Desde el 2018... vamos a por el octavo.
3 K 44
#23 tragicomedia
#7 Luego se rien de cuando Sanchez dice que tiene un gobierno de los mas estables de Europa
3 K 39
#40 MADMax2 *
#23 Porque Feijó realmente no quiere gobernar, que si no .. ya veríamos :-P [va con sorna pero no, o pero si, como lo quieras ver :-D ]
0 K 10
themarquesito #3 themarquesito
Me ha recordado al Gabinete Relámpago
2 K 39
#26 Sacapuntas *
#20 Sí. Para ahorrarse recibir hostias como panes. Dice: "Hundámonos... El resultado será el mismo y nos ahorrará algunos golpes."
3 K 38
#1 Vactor20
Otro para la lista. A este paso si me voy a creer que los primeros ministros franceses son becarios, porque no duran mas de 6 meses
3 K 36
Dene #13 Dene
#1 donde esté la lechuga francesa que se quite la lechuga inglesa!!
4 K 48
Eibi6 #32 Eibi6
#1 Italia conquisto Francia y yo no me entere{grin}
0 K 9
Battlestar #49 Battlestar
#1 Bueno, mientras no duren 8 segundos.
1 K 25
autonomator #30 autonomator *
#20 Hundamoslo nosotros, el resultado será lo mismo y nos evitaremos las hostias.
1 K 25
#39 Mk22
Nadie quiere ser el que haga el inevitable recorte de las pensiones.
2 K 24
#41 perica_we
#39 que lo haga macron!
0 K 7
woody_alien #38 woody_alien
Lecornu et frappé.
1 K 23
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
jajajajajaja , cada vez le duran menos sus primer ministro a Macron, vaya caos que es Francia y sus políticos.
0 K 20
#8 DatosOMientes
Como buen francés...
1 K 20
qwe_sin_la_q #16 qwe_sin_la_q
Se rindió pronto xD
1 K 20
#15 giputxilandes
Insertar meme del abuelo Abe cuando se le sueltan los tirantes y se le caen los pantalones.
1 K 20
RoneoaJulieta #19 RoneoaJulieta
Ha sido flor (de lis) de un día
1 K 16
angelitoMagno #48 angelitoMagno
Pufff, menos mal que en España tenemos estabilidad institucional, que está media Europa con problemas para formar gobiernos estables.
0 K 16
#34 Tunguska08Chelyabinsk13
Le gatillé!!
0 K 12
#11 ombresaco
Espero que amplíen la noticia, porque de momento es poco más que un telegrama
0 K 11
autonomator #17 autonomator
#11 este francés lo ha resumido "ferpectamente"
x.com/PaulSugy/status/1975104759641317812
8 K 109
#20 R2dC
#17 Traducción, si gu plé. Que yo no compro pan.

Este es el pirata de asterix y obelix, en donde el mismo se hunde el barco para ahorrarles la labor a los protas?
2 K 22
#18 Nouser
#11 Realmente no hay mucho más que contar. No había llegado ni a formar gobierno.
0 K 7
cocolisto #29 cocolisto
#11 El cuerpo de la noticia y sus implicaciones es bastante extenso.
0 K 20
#36 ombresaco
#29 ahora sí, cuando lo miré por primera vez eran dos párrafos
1 K 31
#31 MADMax2
vaya tontada...
0 K 10
glynch #52 glynch
Sebastián Elcornudo??
0 K 7
Rogue #46 Rogue
Lecornu (el cornudo)
0 K 7
#5 lordban
Sébastien Lecornu parece nombre de personaje de novela.
0 K 7
#22 poxemita
#5 creo que es de origen español, y que una antepasada suya engañaba sistemáticamente a su esposo.
3 K 33
#27 lordban
#22 Lo primero que he pensado, pero luego he visto el nombre y suena a la bestia con cuernos, es el mr Grey francés.
0 K 7
#50 Dravos
a este ritmo van a terminar nombrando primer ministro a Fernando Arrabal. xD
0 K 6

menéame