Los futuros aviones de combate chinos podrían alimentarse de la energía del radar enemigo en lugar de ocultarse de ella

¿Qué pasaría si esas mismas ondas de radar pudieran absorberse, redirigirse e incluso reutilizarse como fuente de energía? Esa pregunta está en el centro de un nuevo estudio académico que examina cómo las “superficies inteligentes” avanzadas podrían permitir que los aviones y otras plataformas recolecten energía electromagnética de las señales de radar y comunicaciones que ya llenan el aire. La investigación no describe un arma ni un sistema desplegado. En cambio, describe un marco teórico y experimental que podría redefinir la interacción...
| etiquetas: avión , caza , combate , radar , señal , onda
Según los investigadores, una superficie inteligente puede controlarse electrónicamente para absorber, redirigir, enfocar o transformar las ondas electromagnéticas entrantes, en lugar de simplemente reflejarlas.
Cada elemento de la superficie se puede ajustar de forma independiente. Al modificar su respuesta electromagnética, la superficie puede influir en el comportamiento del haz de radar, ya sea debilitándolo, redirigiéndolo
