Los fundadores de Vox purgados por Abascal: "Tienen a toda la organización maltratada"

Los fundadores de Vox purgados por Abascal: "Tienen a toda la organización maltratada"

La mayoría no forma parte de la vida pública y solo Iván Espinosa de los Monteros sigue en el foco mediático. Afloran las críticas por falta de democracia interna y un giro hacia postulados "falangistas".

woody_alien #2 woody_alien
Afloran las críticas por falta de democracia interna y un giro hacia postulados "falangistas".

Me afilié a un partido que postula la vuelta al franquismo y me encontré con que no había democracia, no se podía saber xD

Anda ya.
#5 Setis
#2 Tienes por ahí el meme de "no reírse de los sunormales"?
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Iván Espinosa es tan autoritario como Abascal u Ortega, y viceversa. Simplemente es un partido autoritario compuesto por autoritarios, el problema es que solo se puede imponer un autoritario, lo cual produce un ganador y cientos llorando pero siempre dentro de un contexto en donde se resume autoritarismo por todos lados. El PP tres cuarto de lo mismo.
#3 Setis
> Afloran las críticas por falta de democracia interna y un giro hacia postulados "falangistas"

Así que estos se metieron a Vox porque querían democracia???
He visto piedras con cociente intelectual mayor que la suma de todos estos juntos.
#9 Albarkas
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
vicus. #1 vicus.
Patriota de hojalata y pulserita, ya no diga ..."Solo queda VOX", diga "Solo queda Pagascal" con el correspondiente saludo romano, por supuesto..
obmultimedia #11 obmultimedia
#1 VOX es como la pelicula de Los Inmortales, " solo puede quedar uno".
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
Abascal por fin se ha leído un libro y lo está aplicando!!!

http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_915664-MLU70395471784_072023-O.jpg
Aguarrás #10 Aguarrás
¡Cuánto tonto suelto!. xD
joffer #8 joffer
Está ensayando lo que quiere hacer con la sociedad española
comadrejo #7 comadrejo
"Tienen a toda la organización maltratada"

Precisamente de eso se trata, es un organización centrada en el maltrato. :troll:

Otro detallito es que en esas organización solo puede existir un Führer.
